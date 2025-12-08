宜蘭鐵路高架 林國漳再拜會陳金德盼盡快拍板

宜蘭鐵路高架計畫交通部已提報行政院，行政院政務顧問林國漳（右）今天再次拜會政委陳金德，盼盡快拍板。（取自林國漳臉書）

宜蘭鐵路高架計畫交通部已提報行政院，行政院政務顧問林國漳今天再次拜會政委陳金德，希望能加速推動「宜蘭鐵路高架計畫」，盡快拍板，和高鐵延伸、台鐵升級共同打造宜蘭全新的交通骨幹。

林國漳說，鐵路高架不只是工程，而是宜蘭迎向「高鐵時代」的必要準備，交通部已將計畫提報行政院審議，在這個關鍵時刻，推進的節奏不能慢，他特別向陳金德政委轉達宜蘭鄉親期待，也希望政委在行政院代表縣民督促，這項建設不僅是交通升級，更關係到城市發展、未來軌道路網的完整性。

他指出，在地方財政壓力與全國均衡發展等考量下，他仍盼能調整地方分攤比例，讓縣府能負擔得起、工程能順利推進，讓鐵路高架真正跨出關鍵一步，和高鐵延伸、台鐵升級共同打造宜蘭全新的交通骨幹，他會持續為宜蘭鄉親發聲，努力爭取最好的建設、最實質的進展。

宜蘭至羅東鐵路高架優先段，高架範圍由四城站南端至冬山排水橋，全長16.1公里，包含已高架3.7公里，計畫將宜蘭、二結、中里、羅東等4車站，改建為高架，並新增縣政中心1站，同時消除範圍內的9處平交道及4處陸橋。

此計畫總經費501億元，為減免地方分攤經費，在行政院政委陳金德協調下，地方配合款從105億元下修至57億元，但縣府以財政拮据要求中央「全額買單」，陷入僵局；不過，上個月縣府已發函交通部，同意負擔57億元地方配合款。

宜蘭至羅東鐵路高架優先段，全長16.1公里，總經費501億元。（資料照）

