為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭鐵路高架 林國漳再拜會陳金德盼盡快拍板

    2025/12/08 15:54 記者游明金／宜蘭報導
    宜蘭鐵路高架計畫交通部已提報行政院，行政院政務顧問林國漳（右）今天再次拜會政委陳金德，盼盡快拍板。（取自林國漳臉書）

    宜蘭鐵路高架計畫交通部已提報行政院，行政院政務顧問林國漳（右）今天再次拜會政委陳金德，盼盡快拍板。（取自林國漳臉書）

    宜蘭鐵路高架計畫交通部已提報行政院，行政院政務顧問林國漳今天再次拜會政委陳金德，希望能加速推動「宜蘭鐵路高架計畫」，盡快拍板，和高鐵延伸、台鐵升級共同打造宜蘭全新的交通骨幹。

    林國漳說，鐵路高架不只是工程，而是宜蘭迎向「高鐵時代」的必要準備，交通部已將計畫提報行政院審議，在這個關鍵時刻，推進的節奏不能慢，他特別向陳金德政委轉達宜蘭鄉親期待，也希望政委在行政院代表縣民督促，這項建設不僅是交通升級，更關係到城市發展、未來軌道路網的完整性。

    他指出，在地方財政壓力與全國均衡發展等考量下，他仍盼能調整地方分攤比例，讓縣府能負擔得起、工程能順利推進，讓鐵路高架真正跨出關鍵一步，和高鐵延伸、台鐵升級共同打造宜蘭全新的交通骨幹，他會持續為宜蘭鄉親發聲，努力爭取最好的建設、最實質的進展。

    宜蘭至羅東鐵路高架優先段，高架範圍由四城站南端至冬山排水橋，全長16.1公里，包含已高架3.7公里，計畫將宜蘭、二結、中里、羅東等4車站，改建為高架，並新增縣政中心1站，同時消除範圍內的9處平交道及4處陸橋。

    此計畫總經費501億元，為減免地方分攤經費，在行政院政委陳金德協調下，地方配合款從105億元下修至57億元，但縣府以財政拮据要求中央「全額買單」，陷入僵局；不過，上個月縣府已發函交通部，同意負擔57億元地方配合款。

    宜蘭至羅東鐵路高架優先段，全長16.1公里，總經費501億元。（資料照）

    宜蘭至羅東鐵路高架優先段，全長16.1公里，總經費501億元。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播