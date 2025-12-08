為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    翻轉彰化低薪！無人載具聯盟與美商3D列印大廠Markforged簽MOU

    2025/12/08 16:04 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化市長林世賢以無人載具聯盟主席身分，與Markforged大中華區總經理陳中欣簽署合作備忘錄。（記者劉曉欣攝）

    搶攻全球無人載具市場，無人載具彰化崛起產業聯盟今天（8日）與全球工業級3D列印大廠Markforged簽定合作意向書（MOU），身兼聯盟主席的彰化市長林世賢表示，3D列印是彰化精密機械、工具機等產業最欠缺的一環，有了最強合作夥伴加入，等於是如虎添翼，大幅縮短模具開發時間，讓傳產升級為智能製造，用團體戰來拿下非紅供應鏈商機，翻轉彰化低薪！

    林世賢表示，彰化傳產具有堅強的實力，只要導入國際級的3D列印技術，突破傳統模具的開發模式，就能「彎道超車」在全球搶單。該聯盟已有分別位於新竹寶山、彰化秀水的2家業者都大有斬獲，彰化業者從電鍍切入無人載具，每月外銷1萬台無人機引擎，即將提升到2萬台；另一家業者已拿首批1000台外銷東歐，未來可望上看10萬台。

    林世賢強調，中美貿易戰就是台灣產業搶單大好機會，也是無人載具切入非紅供應鏈的絕佳時機，透過聯盟700家業者的整合，聯手搶單，加上與美商Markforged合作，將讓技術與產業更快在地化，更快落地生根。

    今天除了雙方簽定意向書以外，也同時宣布Markforged大中華區總經理陳中欣出任無人載具聯盟榮譽副主席。陳中欣強調，他是彰化員林人，這不只是回饋家鄉，美商Markforged更是看好彰化在精密機械與工具機的製造力，透過合作讓技術升級與量產，幫助彰化，幫助台灣，成為無人載具的量產重鎮。

    美商Markforged大中華區總經理陳中欣（右）將與無人機聯盟進行合作，彰化市長林世賢（左）認為這是傳統產業彎道超車的大好時機。（記者劉曉欣攝）

    彰化市長林世賢（右）以無人載具聯盟主席身分，與Markforged大中華區總經理陳中欣（左）簽下備忘錄，導入工業級3D列印技術讓傳產升級為智能製造。（記者劉曉欣攝）

