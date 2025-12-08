為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    地方特考逾2.2萬人報名 估錄取率16.34％

    2025/12/08 15:47 記者林曉雲／台北報導
    今年地方特考逾2.2萬人報考，部分考生於國家考場試區應試。（圖由考選部提供）

    今年地方特考逾2.2萬人報考，部分考生於國家考場試區應試。（圖由考選部提供）

    今（2025）年特種考試地方政府公務人員考試筆試、特種考試離島地區公務人員考試筆試皆舉行結束，考選部試務處統計，地方特考報考人數2萬2969人，最後一節到考人數1萬4005人，到考率為60.97％，以目前公告需用名額（含增列需用名額）2289名，初估錄取率16.34％；離島特考報考人數187人，最後一節到考人數137人，到考率為73.26％，以目前公告需用名額（含增列需用名額）37名，初估錄取27.01％。

    考選部說明，地方特考設14個考區，洽借24所試區，設置751間試場；離島特考僅連江縣政府提報需用名額，設馬祖考區，洽借1所試區，設置8間試場，各縣市政府、其他機關及學校協助辦理試務工作，警政、交通、電力、醫療等單位支援及協助，中央和地方跨部會通力合作，整體的考試秩序良好。

    考選部指出，地方特考及離島特考均採分區考試、分區錄取、分區分發方式辦理，其中地方特考三等考試公職社會工作師、公職獸醫師及四等考試客家事務行政類科將接續於明（2026）年4月12日辦理第二試口試；離島特考各類科於明年4月11日舉行第二試口試。

