「冬天小太陽」減產仍品質佳！ 古坑柳丁節12/13、14登場

2025古坑柳丁節12月13、14日古坑二二八公園草坪舉辦。（記者李文德攝）

雲林古坑為全台灣柳丁出產重鎮，佔全國20％，今年受豪雨、颱風等極端氣候影響，導致產量略減逾3成，但仍保有極佳品質。鄉公所為推廣以屆盛產季的特產，12月13、14日在二二八公園舉辦2025古坑柳丁節，除有20家在地攤商展售外，更有柑橘食農館展出、搬柳丁挑戰賽等活動，邀請民眾來品嘗「冬天小太陽」滋味。

鄉公所指出，古坑柳丁種植面積約920公頃，主要聚集在麻園、棋盤村等，全台產量第一，每5顆柳丁就有一顆來自古坑，不過今年初缺水、年中受風災、豪雨等極端氣候因素影響，產量減少逾3成，產地收購價每台斤18元以上，較往年16元相比較高，市場價格更是站上每台斤35至50元。

果農吳南頤表示，今年7月颱風、8月豪雨，有部分果園損失近4成，甚至有的損失面積達8成，因為飲料市場需求，加上植株根系受損，產地提早半個月採收，但現在雖已入冬，白天氣溫暖如夏，恐怕會影響到明年開花結果，價格或許會略增。

鄉長林慧如表示，為行銷當地農產，12月13、14日在二二八公園草皮舉辦古坑柳丁節，定調為「橙色的季節」，除有20家在地業者設攤外，還有以貨櫃屋打造「柑橘食農館」，更有古坑飲特調吧，現場有選果機展示、闖關遊戲、榨汁體驗、搬柳丁挑戰賽等多項內容。

林慧如表示，古坑鄉盛產的柑橘種類超過10種，有柳丁、美女柑、帝王柑、西施柚等，尤其柳丁金黃橙色的外皮，猶如冬天小太陽，歡迎民眾到古坑感受水果魅力；雲林縣副縣長謝淑亞表示，柳丁營養價值豐富，是冬季最棒的水果。

