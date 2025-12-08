水上商圈愛心嘉年華連辦20年 今年再捐22萬做公益

水上商圈愛心嘉年華匯集各界愛心。（圖由林怡菁提供）

嘉義縣水上商圈文化觀光發展協會理事長林怡菁20年前開始舉辦愛心嘉年華活動，邀集各界設攤義賣，所得捐給社福團體公益，今年邁入第20年，林怡菁說，雖然活動曾因被抹黑與壓力，一度想停辦，但看見鄉親多年支持，她選擇帶著初心重新出發，昨天義賣活動仍有許多鄉親持續響應，經結算捐出約22萬元善款，以創新公益迎向下一個20年。

林怡菁說，「水上商圈愛心嘉年華」延續20年，應認為公益行動更細緻、更永續，因此決定推動全面轉型，雖然今年籌備時間緊湊，但活動消息一公布，仍吸引社福團體、店家與志工熱烈參與，活動以「創新×在地×互助」為主軸，共45攤設攤義賣，展現在地深厚的公益能量。

請繼續往下閱讀...

昨水上鄉長林緗亭、縣議員王啓澧等到場共襄盛舉，公益義賣加入青年力，有青年仙草創意作品義賣、縷之光樂團原創演出帶動全場氣氛，法務部行政執行署嘉義分署、嘉義地檢署與水上分局水上派出所也共同響應公益，宣導反詐教育；林緗亭說，因為有林怡菁的堅持與擔當，公益活動才能不斷進化，鄉公所也將持續支持，讓公益成為水上最具溫度的在地品牌。

林怡菁說，經結算捐出約22萬元，捐贈對象有創世基金會、華山基金會、若竹兒教育基金會、嘉義縣智障者家長協會、嘉惠教養院、嘉義教養院及世界和平會等眾多社福團體，各團體也透過義賣增加能見度。

水上商圈文化觀光發展協會理事長林怡菁（右起）、水上鄉長林緗亭及縣議員王啓澧等參與義賣。（圖由林怡菁提供）

愛心義賣攤位吸引不少鄉親支持做公益。（圖由林怡菁提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法