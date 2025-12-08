為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    社區「第二個家」在地安老 屏市維新里關懷據點揭牌

    2025/12/08 15:12 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東市維新里社區照顧關懷據點今揭牌。（屏東縣政府提供）

    屏東縣老年人口比例持續增加，11月底全縣老年人口數已突破17萬人，佔全縣總人口數21.77%，已是超高齡社會，縣府以「一村里一據點」目標持續布建社區照顧關懷據點，屏東市維新里據點今（8）日揭牌，為屏東在地安老服務增添新能量。

    屏東縣有443個村里，截至今（2025）年11月底，全縣社區照顧關懷據點已達423處，近年縣府除了輔導在地社區發展協會辦理關懷據點，也針對有需求的區域，開放人民團體凝聚在地志願服務人力辦理據點，今日揭牌的屏東市維新里社區照顧關懷據點，即由中華民國健康生活管理促進產業協會辦理。

    近年來在高屏地區關懷據點擔任講師的屏東女兒劉蓉蓁，有感於據點服務對長輩在地安老的助益，而自己長輩住家附近卻沒有據點，因此主動發起籌辦維新里社區據點服務，經由大埔福德祠同意借用閒置空間，利用每週工作休假時間，帶領志工及講師群舉辦據點健促活動，為長輩營造社區裡的「第二個家」。

    劉蓉蓁表示，一開始辦理據點時，長輩不習慣參與每週上課，出席人數並不穩定；但經過將近1年的陪伴，長輩對於參與據點的好處已相當有感，更有志工每週去崁頂鄉帶自己的長輩來參加課程，現在長輩都很期待來上課，遇到「同學」身體不適住院治療，還會主動鼓勵盡早回來上課，才能保持健康。

    屏東縣長周春米今日出席揭牌活動時，也特別向長輩呼籲，注意詐騙及交通安全，勿貪圖一時方便或利益，因小失大，也請老朋友之間要互相關心彼此，一起迎向美好的老後生活。

    屏東縣長周春米出席屏東市維新里社區照顧關懷據點揭牌活動，和長輩們同樂。（屏東縣政府提供）

