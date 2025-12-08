投入1億元經費 嘉縣三和派出所新建廳舍動土

三和派出所新建工程動土。（圖由嘉義縣政府提供）

嘉義縣中埔分局三和派出所現有辦公廳舍空間狹窄不敷使用，且無腹地可供洽公民眾及員警停放車輛，嘉義縣警察局尋找合適地點，投入總經費1億元興建地上3層辦公廳舍，新建工程今天進行動土儀式，預計2027年3月竣工進駐。

縣長翁章梁、縣議長張明達、議員陳柏麟、立委陳冠廷、嘉義縣警察局長李權哲及中埔鄉長李碧雲等今天主持祭祀，祈求新建工程圓滿順利。

縣警局表示，三和派出所自2005年成立，目前租用2棟民宅供作辦公使用，但空間狹窄，為提升服務效能、改善員警辦公休憩環境，同時考量中埔公館產業園區成立後治安、交通等需求，經評估向台灣糖業有限公司協議價購土地供作興建派出所用地。

該土地屬都市計畫區農業用地，經變更為機關用地，2024年5月以3723萬3601元完成協議價購，並編列工程經費1億元，興建地上3層辦公廳舍，總樓地板面積1334.8平方公尺（約404坪），由荃聖營造有限公司與德通機電工程有限公司以8594萬4159元共同承攬興建。

翁章梁表示，派出所與消防局、衛生所同為地方重要基礎設施，新辦公廳舍完工進駐後，將為當地居民提供更為完善的服務。

新建三和派出所模擬圖。（圖由嘉義縣警局提供）

