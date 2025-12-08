為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    港務公司開缺「正備取322名」 高階主管、一線人員現身招募

    2025/12/08 14:56 記者蔡昀容／台北報導
    台灣港務公司2026年度招募說明會，正、備取合計322名。圖為高雄港。（記者蔡昀容攝）

    台灣港務公司2026年度招募說明會今年12月20日至明年1月10日於高雄、台中、基隆及花蓮4地陸續舉辦，正、備取合計322名，現場將有港務公司高階主管與第一線港務人員分享經驗，提供港務工作內容、產業發展方向，作為求職者職涯藍圖參考。

    港務公司明年擴大招募，正、備取合計322名。招募職缺涵蓋航運管理、業務管理、資訊管理、資訊工程、交通管理、交通技術、航運技術、土木、電機、機械、業務行政、法務、環保、職安衛、護理、政風、財務、會計共18個類科，服務地點包括基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港、花蓮港。助理管理師及助理工程師起薪5萬8410元、高級事務員及高級技術員起薪4萬9690元、助理事務員及助理技術員起薪4萬2830元，年終獎金最高4.4個月。

    港務公司表示，今年的招募說明會不同以往，活動將由港務公司高階主管與第一線港務人員分享經驗，內容包含港務產業的定位、未來展望、人才永續策略，及工作實務樣貌，會場亦安排互動座談、自由問答與即時回饋，協助參與者掌握港務公司的職涯發展機會。報名連結：http://reurl.cc/NN00l5。

    圖
    圖
