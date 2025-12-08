為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    2026第1季4套新郵票曝 紀念威廉波特奪冠、郵政130週年

    2025/12/08 14:41 記者蔡昀容／台北報導
    中華郵政2026年第一季發行4款新郵票，圖為其中一款「高山植物郵票第3輯」。（中華郵政提供）

    中華郵政2026年第1季將發行4套新郵票，高山植物郵票第3輯、2025威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票、傳燈六十．百年仰望郵票、郵政130週年紀念郵票小全張。

    中華郵政說明，「高山植物郵票」為特種郵票，繼2021年第一輯、2023年第二輯之後，2026年1月9日將發行第三輯，1套4枚，面值分別為2枚8元、9元及20元。

    「2025威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票」則為慶祝台北市東園國小少棒隊於2025威廉波特世界少棒錦標賽勇奪冠軍而發行，預定2026年2月10日發行，1套2枚，面值皆為12元。

    「傳燈六十．百年仰望」為特種郵票，明年適逢佛光山開山六十年暨星雲大師百歲誕辰，為表崇敬與緬懷，中華郵政發行1枚郵票及1張小全張，郵票面值8元，小全張內含面值8元及15元郵票各2枚，預定2026年3月3日發行。

    「郵政130週年紀念郵票小全張」預定2026年3月20日發行。為慶祝中華郵政公司創辦130週年，而發行1張小全張，內含郵票4枚，面值皆為15元。

    中華郵政2026年第一季發行4款新郵票，圖為其中一款「2025威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票」。（中華郵政提供）

    中華郵政2026年第一季發行4款新郵票，圖為其中一款「傳燈六十．百年仰望郵票」。（中華郵政提供）

    中華郵政2026年第一季發行4款新郵票，圖為其中一款「郵政130週年紀念郵票小全張」。（中華郵政提供）

