民眾爆料澎科大行政人員請病假出國玩 校方調查釐清

國立澎湖科技大學，傳出行政人員請病假出國遊玩。（資料照）

國立澎湖科技大學遭民眾爆料，指稱秘書室行政人員，今年以病假名義延長1年時間，卻帶著太太出國，前往高雄等地遊玩，認為領薪水不辦事，校方不能包庇這樣行為。澎科大表示，該員請假程序兼具醫師證明，出國則是以特休假辦理，其餘仍有待調查。

民眾爆料指出，蔡姓男子在澎湖科技大學秘書室任職，今年請延長病假1年，原本學校同事都很同情，但請假這期間卻到處陪太太遊山玩水，5月出國去日本、7月及9月去高雄玩，平時在市場及3號港，都能看見他陪太太逛街及看電影的身影，因此質疑到底是病假還是休假，還是因為有特權，可以請病假領薪到處去玩，並聲稱拍到其逛街及出國機場等身影。

針對民眾爆料，澎科大人事室表示，依照公務人員休假，每年有特休30天、病假28天、事假7天，延長病假必須出示醫師證明，2年內不得超過365天，經查蔡員有檢附相關醫師證明，完成請假程序，至於出國是否在延長病假期間，仍有待查證。

澎科大秘書室則表示，蔡員8月14日後請延長病假，出國是以個人特休執行，原則上並未違法，至於前往高雄是治療或是遊玩，仍有待查證，但蔡員有開具醫師證明，也依法可請延長病假，未來會更謹慎核准假單，避免引發爭議。

