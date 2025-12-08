茶園推動有機農法 茶改場：生物多樣性為慣行農法2倍以上

有機茶園還可看到藍腹鷴驚喜現蹤。（茶改場提供）

隨民間企業對ESG的需求，農業部茶業改良場建立「有機茶園生態線指標」，施行有機農法的茶園生物多樣性指標為慣行茶園的2倍以上，甚至還曾在茶園觀察到藍腹鷴等一級保育類野生動物，土壤微生物的多樣性也高，顯示土壤更健康。

喝茶也能顧生態，茶改場推動「有機友善茶園生態貢獻度計畫」，評估小型野生動物相對豐富指數（OI）、昆蟲動物種類數量、雜草種類與土壤微生物多樣性等，茶改場北部分場今年選定坪林與石碇茶園，並以有機與慣行農法分析並監測生物多樣性，發現有機茶園在生物多樣性及棲地穩定性方面均明顯優於慣行農法。

茶改場進一步說明，經自動相機與足跡等調查，有機茶園吸引更多野生動物，有機茶園的麝香貓和台灣山羌的OI質分別為慣行茶園的9.3和2.7倍，證實有機茶園是野生動物的重要棲地與生態走廊；有機茶園的昆蟲與節肢動物種類與數量幾乎為慣行茶園的2倍以上，展現出有機管理對於維持食物鏈完整與生態平衡的關鍵作用，土壤健康程度也明顯提升。

茶改場場長蘇宗振表示，有機耕作可有效減少溫室氣體排放、增加土壤碳匯，同時藉由多樣化生態系統，提升茶園面對氣候變遷與病蟲害的韌性，也希望透過相關指標作為茶園推動ESG科學化數據。

