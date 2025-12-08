為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    藍眼淚、鐵花窗全上身！ 屏科大時尚系畢展「NIRVANA」驚艷登場

    2025/12/08 14:37 記者蔡宗憲／屏東報導
    「再生」以血象徵生命的傷痛與重生之意，以潑灑顏料的設計具象化痛苦的轉化過程。（記者蔡宗憲攝）

    國立屏東科技大學時尚設計與管理系第22屆畢業展演「NIRVANA 涅槃」，今日（8日）在校內玉崗紀念圖書館盛大開幕。今年學子展現驚人創意，將馬祖藍眼淚、日治花磚甚至傳統鐵花窗等元素融入服裝設計，逾百件動靜態作品驚艷全場，象徵設計新秀在4年淬鍊後的重生與突破。

    本屆畢展以「NIRVANA 涅槃」為題，寓意創作者擺脫舊框架的昇華。動態走秀展演中，學生大膽挑戰多元議題，作品「BLUE TEARS」將藍眼淚轉化為情緒光點，在舞台上波光粼粼；「Obvoluta」則結合歌德風與日式繩縛，視覺張力十足；更有關注自閉症兒童內心世界的「Visible Soul」，透過服裝語言傳遞社會關懷。其中，作品「寂」以獨特剪裁展現壓迫下的自我，成為現場討論度極高的亮點。

    除了前衛的伸展台，靜態展區同樣充滿濃厚的文化底蘊。學生深入挖掘台灣在地元素，作品「隙光慢行」將老屋鐵花窗的光影線條，轉化為精緻的金屬飾品；「磚樺」重現日治花磚美學；「客家娃娃夢」則融合傳統盤花技藝，展現屏科大學生對在地文化的深刻轉譯能力。此外，更有結合香蕉葉鞘纖維與智能感測科技的學術論文發表，展現軟硬實力兼具的學習成果。

    屏科大時尚系表示，這場展演不僅是學生對過去迷惘的告別，更是展現設計思辨與技術整合的火力展示。若錯過校內首展的民眾也別失望，全系列作品將於12月13日至14日移師屏東縣民公園舉辦校外展，歡迎各界前往欣賞這股來自南台灣的新銳時尚能量。

    「Visible Soul」以自閉兒為發現，探索孩童內心情緒的溝通表現，利用可生物降解的材料。（圖由屏科大提供）

    「Ethereal Bloom」利用水母姿態與靈動的觸手為啟發，結合異材質打造浮動的生命感。（圖由屏科大提供）

    「磚樺」以日治時期的台灣花磚為靈感，透過鉤針技法將花磚的設計創造回現代。（記者蔡宗憲攝）

