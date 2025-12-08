國內首例無圍牆國小 台南紅瓦厝用數位科技解校安難題

歸仁區紅瓦厝國小是國內首例無圍牆學校，但開放式空間卻造成交通工具貿然駛入，以及街友夜宿等亂象，師生安全備受考驗。（南市教育局提供）

台南歸仁區的紅瓦厝國小，是國內首例無圍牆學校，但開放式空間卻造成交通工具貿然駛入，以及街友夜宿等亂象，師生安全備受考驗，因此推動「得來速」車道，並運用數位科技，研發智慧化的地圖與閘門，解決問題，今天公開展示。

紅瓦厝國小今天舉辦建構「無圍牆」校園安全網的宣導活動，結合科技與在地文化的特色，打造學生、家長，以及社區居民沉浸式的教育體驗，由於市府大力推廣，所展現的成果，也兼具觀摩、示範的作用。

校長陳沅表示，紅瓦厝於2004年創立迄今，素以平民化藝術與開放化公園等特色小學著稱，但無圍牆的設計，也帶來安全的潛在風險，汽車駛入、街友夜宿的亂象頻傳。

為解決安全困境，親師生動起來，建置校園「得來速」車道，成功維護秩序，也紓解上、下學交通大打結景象。

高年級孩子透過PBL探究課程，運用Nknublock等電子控制板，研發科技化的動態防災地圖，規劃最佳的疏散路線，設置在校園通學步道上，讓大家清楚知道避難是生活重要素養。

學生也研發智慧化自動感應的交通柵欄，陳沅提到，校安問題反而激發了孩子化危機為轉機的能力，因此特地建置成大型教育情境場域。

陳沅強調，在附近居民日常運動休閒的地方，運用創意的智慧財產，打造出科技化的環境步道，是希望透過系列設施，讓師生、家長與社區都能達到「沉浸式體驗」，共同重視安全教育。

另外，也透過「紅瓦厝囝仔安全教育穩啦」計畫，發展出涵蓋交通、水域與防災等多元課程模組，讓開放校園零破口。

校方今天更將安全教育發展成動態藝術課程，小舞者肢體演繹出搭公車、水域與防災等安全議題，以生動、創意的形式，讓每位觀眾更加印象深刻。

市長黃偉哲肯定全國首創「無圍牆」學校的紅瓦厝國小，雖然面臨安全的挑戰，卻能轉化為獨特的教學特色，並與社區緊密連結，徹底落實在生活上。

市府教育局長鄭新輝指出，紅瓦厝國小推動創新模式，將理論與實作結合，更積極引入專家學者、社區耆老與家長會成員，共同建構兼具教育力、智慧力、科技力與生活力的安全教育網絡，可做為各校的參考範例。

鄭新輝說，該項計畫不僅止於校內，紅瓦厝也擬將研發成果製成中文、英文與日文版的教案與科技互動遊戲專輯，透過跨區分享、國際交流，將台南市的安全教育經驗擴大推廣。

歸仁區紅瓦厝國小是國內首例無圍牆學校，但開放式空間卻衍生一些安全問題，學子運用數位科技，推出智慧化的動態地圖與交通閘門，協助解決問題，成果展示。（南市教育局提供）

歸仁區紅瓦厝國小是國內首例無圍牆學校，師生推動「得來速」車道，改善交通安全的問題。（南市教育局提供）

