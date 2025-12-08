台中先天豐龍聖道堂捐竹縣救護車 楊文科：縣內最新且搶救設備最完備

新竹縣山崎消防分隊今天獲贈的新型救護車，車內搶救設備完備且新穎。（記者黃美珠攝）

台中市烏日先天豐龍聖道堂今天捐贈新竹縣政府消防局山崎消防分隊1輛價值約392萬多的新型救護車，且帶來300份物資透過新竹縣府社會處轉送經濟弱勢家庭。縣長楊文科說，先天豐龍聖道堂所贈的這輛新型救護車，堪稱是縣內最新且搶救設備最完備的一輛，為此，他親自代表鄉親受贈表達感謝。

縣府消防局長陳中振說，這輛新型救護車配備多項先進器材，包括：電動擔架床、攜帶式自動電擊器、履帶式搬運椅、自動給氧器、小兒擔架床固定裝置組、以及成人與幼兒用骨盆固定器。其中電動擔架床能有效減輕救護人員在搬運病患時的腰部負荷，提升作業安全；攜帶式自動電擊器則是處理OHCA患者不可或缺的關鍵急救裝備。

救護車內的履帶式搬運椅，可大幅提升上、下樓搬運的效率與安全性；自動給氧器能提供穩定的氧氣輸出，使患者在運送途中獲得更好照護。至於小兒擔架床固定裝置組可讓兒童在救護運送途中更安全穩定；成人和幼兒的骨盆固定器則可有效固定傷患的骨盆，降低二次傷害的風險。

先天豐龍聖道堂表示，他們成立於2014年，主祀地母娘娘，已先後捐贈台中、雲林以及花蓮共4輛救護車，這次捐贈的新竹縣救護車是他們捐出的全台第5輛「地母6號」，未來會持續把救護資源分配到有需要的縣市消防單位，為提升地方救護量能做出貢獻。

透過鑰匙手卡，新竹縣長楊文科（右2）代表鄉親接下這輛價值392萬多的最新型救護車。（記者黃美珠攝）

來自台中先天豐龍聖道堂的「地母6號」最新型救護車，即日起進駐山崎消防分隊守護鄉親的生命安危。（記者黃美珠攝）

