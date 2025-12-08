中市明年清潔車輛換新減列7560萬元 議員批無視清潔隊員安全

市議員李天生質疑明年清潔車汰舊換新竟減列，忽視清潔隊員的安全。（記者蘇金鳳攝）

台中市環保局明年度清潔車輛汰舊換新計畫減列7560萬元，對此，市議員李天生、陳雅惠今在議會審查明年度預算質疑，台中市清潔車輛相當老舊，市府竟然減列，「有錢辦購物節，沒錢採購清潔車輛」，完全無視清潔隊員安全。

環保局長吳盛忠強調，明年度預算不在他任內編列，有關清潔車輛問題，目前有空汙基金5千多萬元、清潔車輛維護經費約1億元，足可處理清潔車輛各項問題，未來有關需求將會向議會說明，並編列追加預算支應。

請繼續往下閱讀...

議員李天生指出，目前台中市面臨垃圾、空汙、廚餘等重大棘手問題，其中廚餘送往文山焚化爐焚燒，可能造成焚化爐爆炸，大里垃圾場堆放高達380萬噸垃圾，位居全國第一，至今看不到解決的辦法，有關空汙問題嚴重，更是長期拖延無解。

他強調，環保局長換人，新任局長吳盛忠公開聲稱有辦法處理這些問題，但是在明年度預算中看不到具體措施，沒有錢推動，如何有效解決，被外界形容「有想法、沒做法」。

李天生痛批，環保清潔車輛每天到處跑，折損率偏高，明年度清潔車輛汰舊換新計畫竟然減列7560萬元，清潔隊員工作辛勞，不過清潔車輛使用年限15年，如果沒有依規定汰換，將影響隊員安全。

市議員陳雅惠批評，基層清潔隊員每天冒險執勤，卻仍使用老舊車輛，事故風險高。她要求環保局提出明確汰換時程、強化車況檢修、加裝安全設備並落實教育訓練，不能讓隊員用生命維持市容，呼籲市府優先保障基層安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法