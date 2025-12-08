為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    明年台灣燈會有「超級瑪利歐」燈區 小提燈亮相超吸睛

    2025/12/08 13:43 記者林宜樟／嘉義報導
    台灣燈會特色遊戲。（記者林宜樟攝）

    台灣燈會特色遊戲。（記者林宜樟攝）

    2026年台灣燈會將在嘉義縣舉辦，交通部觀光署與嘉義縣政府今天公布燈區亮點，將與台灣任天堂公司合作推出「2026台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」燈區，極具特色的超級瑪利歐「？」小提燈亮相，磚塊造型還有無敵星星投影，驚艷全場；嘉義縣長翁章梁透露，超級瑪利歐燈區占地約2公頃，歡迎親子一同來玩，會有超級瑪利歐的明星角色登場亮相，民眾參與指定旅行社的遊程、加入「慢游嘉義」LINE帳號在指定景點集章及入住指定住宿，可兌換超級瑪利歐小提燈，數量有限。

    嘉義縣文化觀光局今天在長榮文苑酒店以「光遊嘉義・超級有型」為主軸，宣布將於2026台灣燈會推出結合在地特色與親子互動體驗的系列旅遊活動，翁章梁、交通部觀光署主秘方正光、台灣任天堂公司董事長松本浩之等到場一同公布特色燈區。

    翁章梁說，縣府與國際知名品牌任天堂（Nintendo）合作設置特色燈區，以「超級瑪利歐」為主題，融合無敵星、冒險與光影元素，打造不同於以往，充滿驚喜與玩心的體驗空間，讓大小朋友都能在這個燈區與喜愛的遊戲角色互動拍照，留下美好的回憶，希望能夠透過瑪利歐的魅力，吸引各地觀光客前來台灣燈會，帶動嘉義旅遊熱潮。

    翁章梁說，明年台灣燈會將在3月3日至15日進行，嘉義縣有文化、親子、美食、咖啡、花季、步道及茶的旅遊特色，縣府與日本最大旅行社JTB及國內知名旅行社雄獅旅遊、可樂旅遊共同合作，推出專屬旅遊專案，結合阿里山林鐵、鄒族原民文化、阿里山咖啡、高山茶、櫻花、特色步道及農漁產等推出旅遊行程，讓民眾遊遍全嘉義。

    嘉義縣文化觀光局表示，超級瑪利歐「？」小提燈將採4種方式領取，有事前抽籤、現場免費領取；加入「慢遊嘉義官方LINE專屬」旅遊集章資格（於明年1月1日開跑）；燈會期間限定「來嘉義縣旅遊」入住指定合法旅宿；參加指定合作旅行社辦理的團旅行程；詳細辦法與兌換地點將於後續公布，名額有限、送完為止。

    嘉義縣的特色美食。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣的特色美食。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣學生表演街舞。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣學生表演街舞。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁（左4）、 台灣任天堂公司董事長松本浩之（右4）等宣布台灣燈會特色。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁（左4）、 台灣任天堂公司董事長松本浩之（右4）等宣布台灣燈會特色。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁展示特色小提燈。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁展示特色小提燈。（記者林宜樟攝）

    超級瑪利歐小提燈很有特色。（記者林宜樟攝）

    超級瑪利歐小提燈很有特色。（記者林宜樟攝）

    2026台灣燈會將有超級瑪利歐燈區。（記者林宜樟攝）

    2026台灣燈會將有超級瑪利歐燈區。（記者林宜樟攝）

