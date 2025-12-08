民代指高雄觀光住房率破功？ 市府駁︰高雄觀光成長幅度六都第一

高雄高檔觀光飯店一家接著一家開，左為高雄日航酒店、右為然一酒店（原高雄晶英）。（記者李惠洲攝）

針對近期外界引用單一區域，指稱高雄市觀光住房率破功、是欺騙市民等說法；高市觀光局今（8）日依交通部觀光署統計數據，嚴正駁斥說，高雄旅宿業今年上半年1～6月多項觀光指標全面成長，無論「一般旅館」、「觀光旅館」、「整體旅館」住宿率、外國旅客數、營運收入等，成長幅度均名列六都第一。

外傳觀光局1份「局長內部參考資料」誤傳給議員，遭市議員邱于軒質疑，高雄號稱觀光人次全國第一，其實上半年住宿率衰退7％，高階觀光旅館衰退近20％，前鎮區更僅34％，痛批美化數字欺騙市民。

對此，高市觀光局今天表示，依交通部觀光署統計，今年1～6月平均住宿與去年同期相比，高雄旅館（含觀光旅館及一般旅館）住宿率為53.91%，較去年同期增加3.93%，成長率六都第一；住宿人次412.5萬，較去年同期增加21.3萬，成長5.47 %；外國旅客人次73萬，較去年同期增加7.6萬，成長11.6 %，成長率六都第一；營運收入89.2億，較去年同期增加約7億，成長9.17%，成長率也是六都第一。

觀光局指出，其中，「觀光旅館」今年上半年住宿人次約67萬人次、總營收為32億，住宿率60.09%較去年同期增加5.32%，成長率也為六都第一；如遇週末連假、大型活動或演唱會期間，住房率不僅逾8成，市區滿房甚至外溢台南、屏東等外縣市，顯示觀光旅遊市場需求穩定成長。

觀光局說明，旅館業分「觀光旅館」及「一般旅館」，六都各「觀光旅館」房間數僅占該縣市「全部旅館」總房間數約10%至25%，因此「觀光旅館住房率」無法代表該縣市「全部旅館真實住房率」。高雄市旅館總房間數量約2萬3千間，其中觀光旅館10家，約3500房，僅占全市總房間數15%，若以單一行政區的觀光旅館住房率，論斷全市整體住房率，恐以偏概全，打擊高雄觀光產業與旅遊市場信心。

觀光局進一步指出，依今年最新觀光旅館營運統計報表顯示，1～9月平均住宿率，新興區達79.91%，鼓山區達63.99%、苓雅區達66.24%、鹽埕區62.56%、鳥松61.59%，這5行政區均穩定維持在6成以上。針對民代質疑「前鎮區觀光旅館住房率僅34%」，是因前鎮區僅有1家觀光旅館列入統計，而該區「一般旅館」1～9月住房率達62%。

