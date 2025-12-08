歷經6次流標後 竹北市民活動中心泰和館今開工

新竹縣竹北市民活動中心泰和館座落在如圖的公園綠地內。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市民活動中心「泰和館」，因COVID-19疫情導致缺工、缺料，物價、人力成本雙飛漲下，歷經6次流標後，直到市公所檢討工項、調整預算後，把新建費從4100萬追加到5520萬才順利標出，並於今天早上開工，預計明年底竣工，屆時泰和里民就可以歡喜「入新厝」。

竹北市長鄭朝方說，泰和里鄰近昌益科技園區、東華工業區以及台元科技園區，是竹北西區很多新移入家庭落地生根的選擇，所以公所規劃在保泰3路與新工3路交會處的公園用地新建泰和館，並以「打開集會所」的概念，讓里民們即使沒有鑰匙，未來依舊可以在半開放的空間自由使用。

請繼續往下閱讀...

公所表示，泰和館占地1733.25平方公尺，將是棟地上3樓的灰白色建物，每層室內使用空間約有70坪。基地上雖會移植4棵生長不佳的樹木，也會新補植入，保留住基地中央的綠地、步道以及休憩空間，不會讓現有綠地走入歷史。

1樓架高的設計，猶如「把公園抬高」，搭配2樓的大陽台，鄉親站在2樓就可眺望樹冠層，呈現「在自然中漫遊」的建築意象。

而1樓的底層透空，增加了通風與採光，形成的半戶外空間也延伸了居民們的活動動線，「斜線雨幕（遮）」則是呼應泰和里地名，期許這棟建物帶給地方「國泰民安、風調雨和」所做的規劃。

公所計畫泰和館開館後，在館內提供：臨托服務空間、親子互動區、大型多功能活動廳等服務，讓泰和館的功能不限於會議，而是能陪伴居民日常生活的社區中心。

新竹縣竹北市長鄭朝方（右3）、竹北市代會主席林啟賢（右4）一起帶領大家替泰和館動土開工。（記者黃美珠攝）

未來竹北市民活動中心泰和館從空中俯瞰的示意圖。（記者黃美珠攝）

明年底可望竣工的竹北市民活動中心泰和館外觀夜景示意圖。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市長鄭朝方（前右）、竹北市代會主席林啟賢（前左）一起帶領大家上香祈福，祝福泰和館新建工程順利推進。（記者黃美珠攝）

新竹縣竹北市長鄭朝方（右4）、竹北市代會主席林啟賢（右5）一起帶領大家替泰和館動土開工。（記者黃美珠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法