    首頁 > 生活

    艋舺大拜拜來了！青山宮遶境12/9登場 警方公布交管措施

    2025/12/08 13:02 記者王冠仁／台北報導
    警方公布交管範圍。（記者王冠仁翻攝）

    警方公布交管範圍。（記者王冠仁翻攝）

    台北市萬華區知名廟宇青山宮明天（9日）起將舉辦「114年艋舺青山宮靈安尊王聖誕慶典遶境活動」，活動為期3天，今年適逢建宮170周年，不少各地宮廟都會派員響應，警方預估將有大批人車湧至，在今天公布相關交通管制措施，呼籲民眾行經相關路段要遵守現場員警指揮疏導。

    此次交管時間與範圍如下：

    一、12月9日

    （一）14時起至17時止及20時至24時止，管制範圍：

    1.「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東、「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，往東車輛改道漢口街、桂林路。

    2.「西園路、長沙街口」管制西園路往南，往南車輛改道康定路、環河南路。

    3.「西園路、桂林路口」管制西園路往北，往北車輛改道康定路、環河南路。

    4.環河快速道路（往北）管制下貴陽街匝道，車輛請提前下匝道或續行市民大道匝道。

    （二）16時起至21時止，管制範圍：

    1.「環河南路、和平西路」管制環河南路往北，車輛改道和平西路。

    2.廣州街（昆明街-環河南路）東西雙向彈性管制，建議車輛改道桂林路、和平西路。

    （三）9時起至24時止，以下路段紅、黃線視狀況禁止停車及臨時停車：

    1.康定路（桂林路-貴陽街）兩側。

    （四）實施彈性交通管制範圍：長順街46巷、西藏路、寶興街、東園街28巷（均含）以北，長順街60巷、長順街123巷、環河南路一段、桂林路246巷、環河南路二段（均含）以東，中華路一段、東園街、中華路二段（均不含）以西，成都路（不含）以南。

    二、12月10日

    （一）14時起至17時止及20時至24時止，管制範圍：

    1.「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東、「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，往東車輛改道桂林路、漢口街。

    2.「西園路、長沙街口」管制西園路往南，往南車輛改道康定路、環河南路。

    3.「西園路、桂林路口」管制西園路往北，往北車輛改道康定路、環河南路。

    4.環河快速道路（往北）管制下貴陽街匝道，車輛請提前下匝道或續行市民大道匝道。

    （二）17時起至22時止：

    1.「環河南路、漢口街口」及「昆明街、漢口街口」管制漢口街往東，建議車輛改道忠孝西路。

    2.成都路管制往西（上中興橋），建議車輛改道忠孝橋。

    3.康定路（成都路-廣州街）南北雙向彈性管制，建議往南車輛改道環河南路、往北車輛改道中華路。

    （三）9時起至24時止，以下路段紅、黃線視狀況禁止停車及臨時停車：

    1.成都路（中華路-西寧南路）兩側。

    2.康定路（成都路-廣州街）西側、康定路（桂林路-貴陽街）兩側。

    （四）實施彈性交通管制範圍：艋舺大道、大理街、環河南路2段125巷（均含）以北，西園路2段、環河南路2段、環河南路1段（均含）以東，中華路一段、中華路二段（西側含）以西，忠孝西路2段（南側含）以南。

    三、12月11日

    （一）管制時段：17時至21時止，管制範圍：

    1.「環河南路、和平西路」管制環河南路往北，車輛改道和平西路。

    2.環河快速道路（往南）管制下桂林路匝道，車輛請提前下匝道或續行西藏路匝道。

    （二）管制時段：17時至24時止，管制範圍：

    1.「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東、「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，往東車輛改道漢口街、桂林路。

    2.「西園路、長沙街口」管制西園路往南，往南車輛改道康定路、環河南路。

    3.「西園路、桂林路口」管制西園路往北，往北車輛改道康定路、環河南路。

    4.環河快速道路（往北）管制下貴陽街匝道，車輛請提前下匝道或續行市民大道匝道。

    （三）17時起至22時止：

    1.「環河南路、漢口街口」及「昆明街、漢口街口」管制漢口街往東，建議車輛改道忠孝西路。

    2.成都路往西上中興橋管制北側一車道，建議車輛改道忠孝橋。

    3.康定路（成都路-廣州街）南北雙向彈性管制，建議車輛改道中華路。

    （四）實施彈性交通管制範圍：環河南路3段、西藏路、和平西路（均含）以北，環河南路1段、環河南路2段、桂林路246巷、長順街60巷、長順街123巷、環河南路3段 （均含）以東，中華路一段、中華路二段（西側含）、西園路2段（含）以西，漢口街二段（不含）以南。

    台北市警局萬華分局表示，3天遶境活動的交通疏導管制措施，將視現場交通狀況提早或延後管制。為有效疏導現場車流並避免交通壅塞，除由廟方自行協請民防、義警及義交等民力協助交通指揮外，萬華分局已針對周邊道路規劃勤務加派警力加強交通整理及疏導，以維護廟會遶境活動交通安全與秩序，並呼籲參與活動之民眾儘量搭乘大眾交通運輸工具或捷運，共同維護交通安全秩序與順暢。

    警方公布交管範圍。（記者王冠仁翻攝）

    警方公布交管範圍。（記者王冠仁翻攝）

    警方公布交管範圍。（記者王冠仁翻攝）

    警方公布交管範圍。（記者王冠仁翻攝）

    警方公布交管範圍。（記者王冠仁翻攝）

    警方公布交管範圍。（記者王冠仁翻攝）

    警方公布交管範圍。（記者王冠仁翻攝）

    警方公布交管範圍。（記者王冠仁翻攝）

    警方公布交管範圍。（記者王冠仁翻攝）

    警方公布交管範圍。（記者王冠仁翻攝）

    圖
    圖
