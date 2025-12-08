為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花12萬飛上海醫美「毀眼」 石崇良：跨境醫美仲介風險高且違法

    2025/12/08 12:52 記者侯家瑜／台北報導
    石崇良強調海外醫療風險高，國內仲介更屬違法。（記者侯家瑜攝）

    石崇良強調海外醫療風險高，國內仲介更屬違法。（記者侯家瑜攝）

    醫美界今再爆出糾紛，網紅洪洛妍與上海醫美合作所組成的仲介團隊，遭人爆料推卸責任，事件引發關注。衛福部長石崇良稍早出席台灣臨床試驗中心聯盟（TACTC）成立大會，也在受訪時作出回應，他呼籲民眾，應避免接受海外醫美仲介服務，認為其風險極高。

    根據報導，洪洛妍自稱在上海成立團隊，協助上千名女性醫美，每月手術量破百。不過一名女性向媒體爆料，依洪洛妍建議花近12萬手術，卻出現下眼瞼嚴重腫脹需清創，指控對方推責還要求簽不平等協議，而執刀醫師還以她體質是「萬中選一」為由，就此落跑，使她束手無策，只能返台尋求醫療協助。

    針對此案，石崇良表示，衛福部一向不鼓勵國人透過仲介前往海外接受醫療，因為國外醫療品質及緊急救護狀況難以掌握，「醫療本來就有風險，若在海外發生狀況，很可能無法及時處理。」

    石崇良強調在國內從事醫療仲介屬於違法行為，涉及醫療法中「非醫療機構不得從事醫療廣告」相關規定，「不論是哪個單位，只要在國內做這樣的仲介行為，就是違法，我們會請衛生局嚴查。」

    至於由哪個衛生局查辦？石崇良說將依仲介單位所在地由轄區縣市主管機關負責。而目前境外醫美仲介數量多寡，他表示需由各地方衛生局掌握，才能得知完整情況。

