為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    西拉雅5COOL音樂節12/13登場 有2條免費接駁路線

    2025/12/08 12:36 記者王涵平／台南報導
    2025西拉雅5COOL音樂節將於12月13、14日在官田遊客中心登場。（圖由西拉雅管理處提供）

    2025西拉雅5COOL音樂節將於12月13、14日在官田遊客中心登場。（圖由西拉雅管理處提供）

    2025西拉雅5COOL音樂節將於12月13、14日在官田遊客中心登場，搭配周邊餐車市集等活動，為紓緩人潮及車潮，推出「隆田車站線」、「環狀線」2條免費接駁路線，呼籲民眾多加利用。

    西拉雅國家風景區管理處表示，12月13、14日活動期間將實施交通管制，民眾可將車輛停放於隆田火車站、福田路、陽明工商、神田路等週邊停車場，福田路於活動兩日下午2時起開始實施交通管制作業，除接駁車、公車及大會相關車輛外，其餘車輛只出不進，提醒民眾及早前往。機車、自行車開放園區內停放，為維護遊客安全，請依指定區域停放，園區內請勿騎乘自行車。

    大會接駁車將於兩日下午2時起自官田遊客中心發車接駁，接駁至晚間10時。因停車空間有限，建議可提早搭乘台鐵至隆田火車站，轉乘接駁車至官田遊客中心，減少步行及尋找停車位的時間，也可於隆田火車站租借U-bike等交通工具前往會場。

    餐車市集（自下午2時起至晚間9時止）、舞台表演（自下午3時起至晚間9時止），上午時段還可以規劃1趟森活之旅，從隆田火車站下車的隆田CHA CHA文化資產教育園區，有超好玩的互動展覽，接著前往烏山頭水庫風景區走吊橋、看美景，享受大自然的寧靜與壯闊，八田與一紀念園區充滿濃濃的日式風情，還有蘭花迷必訪的蘭都觀光工廠。

    2025西拉雅5COOL音樂節將於12月13、14日在官田遊客中心登場，將進行交管，提供免費接駁。（圖由西拉雅管理處提供）

    2025西拉雅5COOL音樂節將於12月13、14日在官田遊客中心登場，將進行交管，提供免費接駁。（圖由西拉雅管理處提供）

    2025西拉雅5COOL音樂節將於12月13、14日在官田遊客中心登場，將進行交管。（圖由西拉雅管理處提供）

    2025西拉雅5COOL音樂節將於12月13、14日在官田遊客中心登場，將進行交管。（圖由西拉雅管理處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播