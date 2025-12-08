為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    保育類水雉突破100隻 屏東海豐濕地獲環境部環教設施優良獎

    2025/12/08 12:15 記者羅欣貞／屏東報導
    俗稱「凌波仙子」的二級保育類水雉在萬年濕地群的族群數量大幅攀升。（屏東縣政府提供）

    俗稱「凌波仙子」的二級保育類水雉在萬年濕地群的族群數量大幅攀升。（屏東縣政府提供）

    屏東萬年濕地群保育有成，二級保育類水雉數量從2021年的16隻，大幅增加至今（2025）年的107隻，宣告著這群「凌波仙子」在屏東土地上復育有成；萬年濕地群中的海豐濕地，今年首次參加環境部「環境教育設施場所及機構評鑑」就一舉獲得優良獎。

    屏東縣府環保局表示，海豐濕地於2022年8月16日獲得環境部認證為環境教育場域，發揮其獨特的濕地水質淨化與自然生態優勢，結合為特色課程，每年入園人數高達3千多人，深受鄰近社區、學校及企業團體的好評，逐步打響「活的生態教室」名號。海豐濕地同時肩負淨化上游生活污水的重任，使下游萬年溪水質得以改善，達到「水清魚現」的目標，並於去（2024）年通過內政部評定為「重要濕地」。

    環保局說明，最令人振奮的是，萬年濕地群已成為珍稀物種的希望之地，俗稱「凌波仙子」的二級保育類水雉，2021年的調查數量為16隻，今年數量則突破百大關，高達107隻，這不僅是數字上的巨大躍升，更是對所有保育工作者辛勤耕耘的最高禮讚。

    屏東縣長周春米表示，海豐濕地環境教育場域的設立，大幅提升屏東縣的環境教育量能，海豐濕地不僅是生態保育的典範，更是環境教育的活教室，透過結合濕地生態特色，積極辦理各類環境教育活動，讓民眾親近濕地、觀察生態，讓更多民眾認識這片土地的珍貴價值，共同守護屏東的綠色資產。

    美麗的海豐濕地，相當適合賞鳥。（記者羅欣貞攝）

    美麗的海豐濕地，相當適合賞鳥。（記者羅欣貞攝）

    海豐濕地全景空拍。（屏東縣政府提供）

    海豐濕地全景空拍。（屏東縣政府提供）

    海豐濕地是環境教育場域，屏東縣府經常在此舉辦環教活動，縣長周春米和參加活動的學童們開心合影。（記者羅欣貞攝）

    海豐濕地是環境教育場域，屏東縣府經常在此舉辦環教活動，縣長周春米和參加活動的學童們開心合影。（記者羅欣貞攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播