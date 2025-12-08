為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中市垃圾車預算減列7千萬 綠營議員砲轟市府「不顧清潔隊性命」

    2025/12/08 12:17 記者黃旭磊／台中報導
    民進黨台中市議員蕭隆澤痛批，市府一塊錢都沒給換新垃圾車。（記者黃旭磊攝）

    民進黨台中市議員蕭隆澤痛批，市府一塊錢都沒給換新垃圾車。（記者黃旭磊攝）

    台中市有超過574輛環保局垃圾車，市府減列明年7500多萬元汰舊換新預算，民進黨議員蕭隆澤、陳雅惠及陳淑華痛批，「市府一塊錢都沒給換新垃圾車」，有錢辦購物節、沒錢維護清潔員生命，環保局長吳盛忠強調，台中市垃圾車車齡是六都第二年輕。

    台中市車齡超過10年垃圾車超過2成，明年度汰換預算持續減編，台中市議會上午進行第4屆總預算二讀會，蕭隆澤痛批，市府減列垃圾車採購預算7500多萬元，非常不理想，市長盧秀燕座車有編預算，「烏龍踅桌」 （台語：推卸責任），有錢辦購物節，卻沒重視清潔隊員生命，清潔隊員無奈反應車齡老舊，竟被上面做記號。

    台中市議員陳雅惠說，基層清潔隊員冒險執勤，卻仍使用老舊車輛，事故風險高，要求環保局提出明確汰換時程、強化車況檢修、加裝安全設備，不能讓隊員用生命維持市容，呼籲市府優先保障基層安全。

    台中市議員陳淑華說，清潔車明年減列7500多萬元，各清潔隊都有老舊車輛都要汰舊換新，環保局長吳盛忠任期剩下1年任期，對於垃圾垃圾山、每天300噸廚餘該如何處理都欠規劃。

    環保局長吳盛忠答詢稱，廚餘處理政策持續規劃，有相關期程進行中，至於垃圾車預算在環保基金有多編列，車輛目前是六都第二年輕，平均車齡9.7年，一般垃圾車是要用到15年。

