    首頁 > 生活

    台灣台語認證考試 教育部首度在美國華府試辦

    2025/12/08 12:19 記者林曉雲／台北報導
    教育部首度在美國華府試辦台灣台語認證考試，共有25人報名參加。（圖由教育部提供）

    教育部首度將台灣台語認證推向海外，於美國大華府地區試辦考試。教育部今（8）日說明，今（2025）年12月6日在美國大華府地區完成試辦，此為我國首次在海外辦理台灣台語語言能力測驗，共有來自華府台灣學校的教師及學生等計25人報名，象徵台灣語言文化推廣邁向新的里程碑。

    教育部終身教育司科長蔡忠武說明，該考試由教育部主辦、國立台灣師範大學承辦，並由駐美國代表處教育組及華府台灣學校共同協辦，於美東時間12月6日上午9時在馬里蘭州The Universities at Shady Grove舉行，採A卷電腦化測驗（測驗程度含基礎級與初級），從系統測試、試場布置到監試流程皆依國內標準進行。

    蔡忠武指出，考試流程順利、系統運作穩定，考生對能在海外參與台灣台語認證反應熱烈，且通過考試者，將比照國內核發合格證書，由國立台灣師範大學於今年12月29日統一寄發證書予華府台灣學校代為轉交。

    蔡忠武表示，海外試點成果將納入分析，作為後續辦理海外考試的重要參考依據，未來將持續評估於其他地區推動台灣台語認證的可行性，讓更多海外人士有機會透過參與測驗的方式，認識台灣台語，並學習使用台灣台語。

