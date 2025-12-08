飲食文化衝擊？北漂族早餐店點「熱狗蛋」 見1幕超崩潰

近來有一名北漂族分享，自己在台北早餐店點了一份「熱狗蛋」，卻見店家端上將互相分離的熱狗與荷包蛋，而非用蛋液包裹熱狗的模樣，讓她當場錯愕不已。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社資料照）

台灣早餐店品項種類眾多，不過部分餐點的名稱或製作方式，可能會因為所在地區而有所不同。近來有一名北漂族分享，自己在台北早餐店點了一份「熱狗蛋」，卻見店家端上互相分離的熱狗與荷包蛋，而非用蛋液包裹熱狗的模樣，讓她當場錯愕不已，該文一出，掀起大批網友議論「正宗熱狗蛋」的製作方式。

據了解，一名女網友日前在社群平台Threads發文吐槽，自己到台北早餐店吃飯，原本滿心期待地叫了一份「熱狗蛋」，未料店家送上的餐點，竟是3條小熱狗配上1顆荷包蛋，且兩者分開擺放的模樣。原PO無奈指出，她從小在南部吃到的熟悉版本，都是蛋液將熱狗整條包覆、兩者合而為一，並大聲直呼，「這才是真正的熱狗蛋！」

貼文一出，隨即掀起大批南部人共鳴，紛紛指出在南部多地的熱狗蛋標準做法，都是製作成「蛋包熱狗」，「超愛吃這樣的熱狗蛋，怎麼會有蛋跟熱狗分開的」、「只有南部人才懂，有時候在想是不是要說熱狗捲蛋」、「跟台北朋友解釋熱狗蛋是什麼很像在跟外星人對話」、「一開始聽到有些地區沒這種熱狗蛋的做法，覺得有點不可思議」「20年前去台北讀書第一次點熱狗蛋，老闆也是給我三根熱狗和一顆荷包蛋」。

另有其他離鄉背井的北漂族，分享親身體會到地域差異帶來的飲食文化衝擊感受，「還有一片吐司對角包蛋皮跟一條熱狗的冒牌貨」、「就像蘿蔔糕炒蛋，我在斗六工作時，遇到的不同老闆都給我『蘿蔔糕+1顆荷包蛋』」、「當初高雄嫁新竹，點了熱狗蛋，看到散蛋或是荷包蛋配熱狗，我真的是眼淚都流下來了」、「蘿蔔糕蛋在台北也是蘿蔔糕加荷包蛋，後來我要說蘿蔔糕泡蛋或蘿蔔糕沾蛋」。

