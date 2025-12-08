3.6億後龍百變影城開幕一延再延 苗縣府：明年2月前後才會開幕

苗栗縣後龍鎮「百變影城文化園區」BOT案，開工3年多，依契約應於今年12月1日營運開放，但迄今不見開幕。（圖由縣府提供）

苗栗縣後龍鎮「百變影城文化園區」BOT案，開工3年多，依契約應於今年12月1日營運開放，但迄今不見開幕，地方納悶不解為何一延再延。縣府文化觀光局表示，近期經現地查核及工程進度檢視，園區部分工程受天候因素、場景裝修調整與機電設備測試影響，致使完工時程延誤，預計明年2月前後才會開幕。

苗縣府活化後龍鎮大山里8.5公頃濱海遊憩區用地，與太陽城國際傳播公司簽訂投資契約，推行百變影城文創園區BOT案，由業者投資3.6億元規畫興建拍攝影城、文創園區、露營區等設施，打造一處提供劇組拍攝及民眾遊憩的園區，2021年開工。

請繼續往下閱讀...

縣長鍾東錦曾於去年10月間前往視察，當時業者表示預計再半年可開放試營運；鍾東錦並於今年5月議會定期會施政報告指出預定在今年7月啟動試營運。且依契約業者應於12月1日營運開放，但迄今未見開幕。

縣議員林寶珠表示，許多鄉親期許此案能活絡地方休閒觀光產業發展，如今卻一延再延，且她也接獲周邊鄉親反映，園區聯外道路路面品質有待加強，並憂心開幕後大型遊覽車出入對當地交通造成衝擊，盼業者與縣府能妥善處理。

文化觀光局說明，此案開工初期即受疫情衝擊，致工程延宕；疫情趨緩後，業者加緊趕工，縣府並定期每月召開履約管理會議，逐步拉回預定進度。原規劃今年12月1日開幕，惟近期現地查核及工程進度檢視，部分工程受天候因素、場景裝修調整與機電設備測試影響 ，致使完工時程略有延誤。

文觀局指出，目前園區工程已進入收尾與測試階段，整體完工率已逾9成，各區域正進行景觀植栽、園區道路鋪面、主題場景內外裝修及機電系統測試等作業，後續將同步辦理消防安檢、使用執照申請以及營運前準備工作。

文觀局表示，基於安全、品質與履約管理考量，期望正式開幕後，以更完善、安全且具沉浸體驗的園區面貌迎接民眾，經與業者多次協調，調整開幕期程至明年2月前後，屆時也將推出開幕系列活動與地方回饋方案。

文觀局指出，目前園區工程已進入收尾與測試階段，整體完工率已逾9成。（圖由縣府提供）

縣府基於安全、品質與履約管理考量，期望開幕後，以更完善、安全且具沉浸體驗的園區面貌迎接民眾，經與業者多次協調，調整開幕期程至明年2月前後。（圖由縣府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法