士林官邸菊展首週湧30萬遊客 「大立菊」秀園藝選育栽培軟實力

以蝴蝶造型呈現單株多色的嫁接大立菊。（圖由台北市公園處提供）

2025士林官邸菊展開展第1週，吸引超過30萬民眾入園參觀，台北市公園處處長藍舒凢表示，最不能錯過的亮點是「大立菊」，被譽為「菊中之王」的園藝技藝，是由公園處苗圃同仁們歷年累積摘心、整枝牽引、花期調控、嫁接等經驗的成果；今年將大立菊及大菊規劃在「匠心築夢．大立菊的家及大立菊品種展示區」，邀請半隻羊立體書藝術工作室以蝴蝶破蛹為靈感設計裝置「蛻菊」，象徵大立菊歷經時間淬鍊的轉變與蛻變，羽翼張開、夢想成真。

藍舒凢表示，大立菊的誕生，是對植物科學與美學極致的挑戰；要讓1株大立菊同時盛開上百朵花，不只從多元的大菊品種選育出穩定高且枝條柔軟具有可塑性的品種菊，更是以難度程度更高的嫁接技術，讓單株大立菊能綻放出多種的繽紛色彩。近年來，受到氣候變化的影響，大立菊的培育難度逐年攀升，需時刻注意培育環境對植株的影響，力求讓大立菊的栽培技術更加精煉穩定，是台灣園藝人員品種選育與栽培技術的軟實力展現。

公園處今年將大立菊及大菊規劃成「匠心築夢．大立菊的家及大立菊品種展示區」，現場展示了多株不同品種形狀的大立菊與造型菊，還有栽培過程及栽培工具的詳細說明，並搭配展示數10種花型花色多元變化的大菊品種，包括厚物類、管物類及一文字菊類等，還嘗試以透明壓克力箱打造切花展示，以及運用懸吊技法打造的「懸崖菊」，以農業部台中區農業改良場提供的台灣小菊品種，讓小巧緻密的花朵順勢垂落，如瀑布般自然流洩，展現花藝設計中的東方禪意與力學平衡。

將大立菊的栽培技法融入「蛻菊」裝置藝術。（圖由台北市公園處提供）

象徵日本皇家徽章的「山之白十字」一文字菊。（圖由台北市公園處提供）

花形特別的管物麵線菊「金碧輝煌」。（圖由台北市公園處提供）

