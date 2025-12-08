台日高教合作再深化 10所大學共同建立學生跨國交換機制

北科大校長王錫福（右）與日本岡山大學副校長鈴木孝義（左）代表北聯大、SixERS簽署首份「聯盟學生交換協議」。（圖由北科大提供）

台日高教合作再深化！台北聯合大學系統（北聯大）主席、國立台北科技大學校長王錫福，近日與日本六國立大學聯盟（SixERS）共同簽署首份「聯盟學生交換協議」，建立台日10校學生跨國交換機制，擴大未來多元交流與合作。

王錫福偕同副校長楊重光、校友總會總會長張山立、國際長范政揆及北聯大四校師長，出席「台北聯合大學系統—日本六國立大學聯盟（SixERS）第5屆聯合研討會」。北聯大系統包括國立台北科技大學、國立台北大學、台北醫學大學及國立台灣海洋大學，日本六國立大學聯盟成員則為岡山大學、長崎大學、熊本大學、千葉大學、新潟大學及金澤大學。

王錫福表示，自2020年兩大聯盟首度簽署聯盟合作備忘錄以來，雙方關係穩健深化，今年由輪值主席學校簽署交換學生協議，不僅正式建立北聯大與日本六國立大學聯盟之間的學生交流機制，也為未來聯合研究與學術合作奠定更堅實的基礎。

SixERS代表、日本岡山大學校長那須保友指出，研討會是台日雙方合作邁入第5屆的里程碑，也是深化台日學術合作、推進永續願景的重要平台，研討會以「邁向永續社會：綠色教育與自然本位解方」為主題，呼應聯合國與 UNESCO 的「永續發展教育：邁向 2030 永續發展目標（ESD for 2030）」，凸顯高等教育在實現永續發展目標（SDGs）中的關鍵角色，並思考大學如何為更永續、更有韌性的未來做出貢獻。

而為鼓勵青年世代參與，今年新增「Youth Session」青年論壇，廣邀台日10校學生線上、實體參與，由學生提出行動方案與觀點，為研討會注入新的視角與活力。

北聯大和日本SixERS首度舉行「聯盟學生交換協議」簽約儀式。（圖由北科大提供）

