消保處抽驗市售隨身風扇 逾2成標示不符規定

國人夏天離不開隨身風扇，為保障消費者權益，消保處抽檢市售風扇；照片為風扇示意圖，與新聞無關。（美聯社）

台灣天氣炎熱，常見人手1支隨身型風扇，1支拿不夠有時還要拿2支，這些風扇多使用鋰電池，若品質不良可能有爆炸風險，行政院消保處今（8日）公布隨機抽檢市面販售隨身風扇檢驗結果，品質檢測符合規定，但超過2成樣品標示不符規定，已請主管機關依法查處。

隨身風扇是台灣夏天必備的隨身物品，隨許多使用鋰電池的裝置若長期高溫有使用風險，如同樣使用鋰電池的行動電源在飛機、火車等爆炸，為維護民眾權益，消保處今年7月購置9件市售二次電池供電的隨身式風扇（皆中國產），並展開溫升試驗、異常試驗等品質檢測，所有隨身風扇品質都符合標準，但標示查核的部分有2件不符合規定，分別是從寶雅購入的「RONEVER隨身手持電風扇/PG010」、從MOMO網購的「向物手持風扇/AP-CD03」。

消保處進一步指出，「RONEVER隨身手持電風扇/PG010」的本體「未以繁體中文標示商品名稱」、「本體未標示原產地、製造年份及製造號碼」、「外包裝商品型號與本體和說明書不一致」、「未以繁體中文標示使用方法」及「未標示注意事項或警語」；「向物手持風扇/AP-CD03」則是缺少「本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用」警語。

消保處表示，已請經濟部標準局依法查處，並要求業者改善，也表示民眾若要購買隨身風扇，商品要貼有「商品檢驗標識」，並依相關使用說明及警語，正確使用，也要避免遭受撞擊或摔落、避免在潮濕的環境下使用、避免過度充電、避免將移動型風扇留置於曝曬陽光下之車內。

