為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    消保處抽驗市售隨身風扇 逾2成標示不符規定

    2025/12/08 11:42 記者楊媛婷／台北報導
    國人夏天離不開隨身風扇，為保障消費者權益，消保處抽檢市售風扇；照片為風扇示意圖，與新聞無關。（美聯社）

    國人夏天離不開隨身風扇，為保障消費者權益，消保處抽檢市售風扇；照片為風扇示意圖，與新聞無關。（美聯社）

    台灣天氣炎熱，常見人手1支隨身型風扇，1支拿不夠有時還要拿2支，這些風扇多使用鋰電池，若品質不良可能有爆炸風險，行政院消保處今（8日）公布隨機抽檢市面販售隨身風扇檢驗結果，品質檢測符合規定，但超過2成樣品標示不符規定，已請主管機關依法查處。

    隨身風扇是台灣夏天必備的隨身物品，隨許多使用鋰電池的裝置若長期高溫有使用風險，如同樣使用鋰電池的行動電源在飛機、火車等爆炸，為維護民眾權益，消保處今年7月購置9件市售二次電池供電的隨身式風扇（皆中國產），並展開溫升試驗、異常試驗等品質檢測，所有隨身風扇品質都符合標準，但標示查核的部分有2件不符合規定，分別是從寶雅購入的「RONEVER隨身手持電風扇/PG010」、從MOMO網購的「向物手持風扇/AP-CD03」。

    消保處進一步指出，「RONEVER隨身手持電風扇/PG010」的本體「未以繁體中文標示商品名稱」、「本體未標示原產地、製造年份及製造號碼」、「外包裝商品型號與本體和說明書不一致」、「未以繁體中文標示使用方法」及「未標示注意事項或警語」；「向物手持風扇/AP-CD03」則是缺少「本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用」警語。

    消保處表示，已請經濟部標準局依法查處，並要求業者改善，也表示民眾若要購買隨身風扇，商品要貼有「商品檢驗標識」，並依相關使用說明及警語，正確使用，也要避免遭受撞擊或摔落、避免在潮濕的環境下使用、避免過度充電、避免將移動型風扇留置於曝曬陽光下之車內。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播