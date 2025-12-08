退休後投入志工服務 呂秉豐在桃療找到新使命

桃療志工呂秉豐（右）曾獲桃市府頒發績優銅質獎。（桃療提供）

衛福部桃園療養院志工呂秉豐，退休後選擇將閒暇時間投入服務，展開全新的生活篇章，他表示，退休後生活節奏雖然放慢，但並未感到空虛，反而希望透過實際行動，為社會及他人帶來更多正面影響，因此決定加入桃療志工行列。

呂秉豐坦言，初入桃療時曾感到緊張，面對需要長期照護的病友，以及部分因疾病或年齡因素而需要陪伴與引導的長者，不確定自己是否能夠提供足夠的協助，但隨著一次又一次與病友或復健學員的互動，他的不安逐漸消散，反而從中獲得深刻的感動。

「在桃療的服務不只是付出，更多時候是從病友或復健學員身上，重新理解生活最單純的幸福。」呂秉豐說，復健學員的一句笑談、一個眼神或簡單的感謝，都讓他深刻體會到志工服務的意義，同時也感謝院內人員的支持與指導，讓他學會如何更溫柔地溝通、觀察住民情緒變化，以及在需要時保持穩定與冷靜，這些經驗不僅提升了他的志工技能，也讓他重新找到自己在群體中的位置。

呂秉豐笑說，退休後原以為人生將轉入安靜模式，透過在桃療的服務，他重新找回被需要的感覺，也看見自己仍能為他人帶來溫暖，「人生的價值，不在於職位或薪酬，而在於能否在別人的生命中留下微小但真誠的光」；他也強調，現在擔任志工已不再是填補時間，對他來說，是一種新的生活節奏、一種自我成長，更是一份回饋社會的使命。

