為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    麗寶300秒跨年煙火秀「馳夢之境」 璀璨迎接2026年

    2025/12/08 11:23 記者歐素美／台中報導
    麗寶跨年晚會，今年煙火秀以「馳夢之境 Dream Riders」為主題，隨著摩天輪燈光啟動後高空綻放。（圖由麗寶提供）

    麗寶跨年晚會，今年煙火秀以「馳夢之境 Dream Riders」為主題，隨著摩天輪燈光啟動後高空綻放。（圖由麗寶提供）

    2026包你發麗寶跨年演唱會，今年將由多組實力派與人氣藝人共同打造最星光熠熠的跨年舞台。其中，實力派影歌雙棲藝人王識賢、金曲歌后魏如萱、唱跳魅力深受年輕族群喜愛的HUR+、以青春舞台與潮流氣息快速竄紅的新生代團體SEVENTOEIGHT，以及清新系創作歌手許含光等皆將現身，為演唱會增添更多亮點！

    麗寶跨年演唱會今年跨年卡司橫跨多個世代，包括影歌雙棲的零負評男神、金曲歌王王識賢，金曲歌后魏如萱，還有擁有強烈視覺風格的女子團體HUR+，以及展現青春能量與潮流音樂風格的新生代團體SEVENTOEIGHT，清新系創作歌手許含光，還有金曲最佳樂團宇宙人、人氣樂團美秀集團與潮流唱作人MARZ23，與現場觀眾一起嗨翻迎接2026年。

    除了演唱會之外，今年麗寶跨年演唱會亦融入麗寶樂園渡假區多元元素，包含特色美食攤位、全台最大「天空之夢」摩天輪燈光秀，以及最具儀式感的跨年煙火，共同打造完整且熱鬧的跨年體驗。

    今年300秒煙火秀以「馳夢之境 Dream Riders」為主題，隨著摩天輪燈光啟動後高空綻放，煙火在夜空中劃出宛如光之駿馬奔馳般的絢麗軌跡；金銀流星垂落、螺旋火束升騰，光影交錯、層次豐富，讓整場煙火動感十足，全場觀眾將在繽紛歡騰的倒數聲中，共同迎接嶄新2026年，為今年畫下最燦爛的句點。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播