打造山林共好行動基地 大梨山便利商店升級「保育柑仔店Plus」

台中和平松鶴部落及大梨山地區民眾，可透過便利商店等汰換舊獵具並預約兌換改良式獵具，還可獲得便利商店咖啡兌換券等。（林業署提供）

林業及自然保育署台中分署與大甲溪沿線谷關地區松鶴部落里山商店「阿嬌姨的店」及大梨山地區3間便利商店合作，從「保育柑仔店」概念出發，發展出升級版的「保育柑仔店Plus」在地服務，除了設置改良式獵具兌換據點、更新林業保育署保育資訊外，更透過LINE群組讓民眾隨時預約獵具交換功能，搭配專人到府服務，打造全方位的山林共好行動基地。

「阿嬌姨的店」位於松鶴部落內，長期與林業保育署台中分署維持良好合作，為該分署輔導「台中里山商店」之一。除協助販售該分署輔導的友善農產品外，阿嬌姨也經常參與社區保育行動，協助野生動物救傷通報，這次率先與台中分署合作成為「保育柑仔店」，讓部落居民持舊獵具在店裡免費換領改良式獵具，並領取100元購物金兌換店內等值商品，成為台中分署推動在地保育最佳盟友。

為考量梨山地區特殊的地理條件與生活特性，林業保育署台中分署特別提出「保育柑仔店Plus」升級版服務，與環山部落7-11、梨山地區7-11及全家等3家便利商店合作，在店內張貼改良式獵具推廣海報，民眾只需掃描海報上QR Code加入「梨熊有心」LINE群組，透過LINE群組就能預約兌換改良式獵具，由專人到府服務，並可獲得便利商店咖啡兌換券1張。

台中分署也設計多國語言宣導小卡，由便利商店店員在結帳時協助發放，提醒移工在台灣野生動物是不能隨意獵捕的；「梨熊有心」LINE群組內同時也提供黑熊生態資訊、保育政策宣導、黑熊目擊通報等加值服務，鼓勵更多人參與友善黑熊的保育行動。

林業保育署台中分署表示，目前大安溪流域內已有2個狩獵自主管理組織在該分署陪伴下持續運作中，包含桃山（雪山坑）、達觀、雙崎、三叉坑、竹林等5個部落，透過這些狩獵協會成員協助推廣，已有越來越多居民理解並使用改良式獵具。

大甲溪沿線也有南勢、哈崙台兩個部落有參與狩獵自主管理計畫；針對尚未建立狩獵自主管理的松鶴部落與大梨山地區，則以「保育柑仔店」概念出發，提供因地制宜的升級版全方位山林共好行動基地服務，深入每一個社區凝聚夥伴力量，鼓勵更多人汰換舊型獵具，使用改良式獵具，擴大保育行動量能。

林業及自然保育署台中分署與大梨山地區3間便利商店合作，設置改良式獵具兌換據點。（林業署提供）

台中市和平區松鶴部落的「阿嬌姨的店」，與林業及自然保育署台中分署合作，提供「保育柑仔店Plus」在地服務。（林業署提供）

