為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市和平高中女學生控遭同學性暴力對待 擅自拍攝和留存私密影像

    2025/12/08 10:53 記者林曉雲／台北報導
    台北市和平高中三年級女學生今（8）日在國教行動聯盟陪同下召開記者會指控，遭到校內男同學以違反意願的方式性暴力對待。（記者王藝菘攝）

    台北市和平高中三年級女學生今（8）日在國教行動聯盟陪同下召開記者會指控，遭到校內男同學以違反意願的方式性暴力對待。（記者王藝菘攝）

    台北市和平高中三年級女學生今（8）日在國教行動聯盟陪同下召開記者會指控，遭到校內男同學以違反意願的方式性暴力對待，且在不知情且不合意下，被擅自拍攝和留存私密性影像，被迫長期活在恐懼中，她向校方反映時，學校提及有三方詰問，擔心遭到二度傷害，求助的過程充滿阻力。

    國教盟批校方 學生求助過程充滿阻力

    這名受害女學生也提到，她第一時間向校方求助時，對處理途徑與程序，學校都缺乏清楚友善的說明，認為學校健康教育和性教育應再補強擴大，不要只用彈性課程，而是要有足夠的時數，教導學生如何防制性暴力，且將數位性暴力防制納入必教內容，更系統性地建立身體自主、同意文化與數位界線，改善校園群體文化與同儕價值，降低性別事件一再發生的風險。

    這名學生並呼籲衛福部建立兒少友善的求助平台，增訂被害人之權利救濟，詰問調查時應保護被害人免於二度傷害，也質疑除了學校內及報警之外，是否還有其他投訴管道，認為應該要教育大家「為什麼不可以拍、不可以傳」，才不會造成很多人一輩子的傷害。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播