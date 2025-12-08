演唱會商圈夜市券助攻 高雄夜市人潮暴增逾4成

國外粉絲拿商圈夜市券消費。（經發局提供）

韓國年度娛樂指標活動「AAA亞洲明星盛典」、「ACON音樂節」，於上週六、日分別在世運主場館登場，上週六（6日）創下高雄捷運今年單日運量新高的35萬1267人次，在商圈夜市券助攻下，更帶動夜市人潮、業績暴增逾4成。

高雄市經發局長廖泰翔表示，今年AAA亞洲明星盛典首度移師世運舉辦，為高雄帶來龐大的追星粉絲，市府從透過50元商圈夜市優惠券，暢享在地特色小吃，到交通、旅宿、百貨和觀光等各式響應優惠，提供最全面的城市接待服務，希望讓追星樂迷留下難忘的感動回憶。

請繼續往下閱讀...

六合夜市總幹事詹金翰指出，近年國際級演唱會在高雄舉行，六合夜市成為歌迷的續攤補給站，更有許多大明星驚喜現身品嚐小吃。上週AAA重量級藝人來到高雄，有許多粉絲來六合夜市「提前待命」，幸運巧遇偶像。上週六近8小時的典禮結束後，六合夜市成為「Encore舞台」，好幾個攤位前的排隊人流一路延伸，點餐速度快到讓攤商們手沒一刻停下來，整體人潮比平日足足多出4成以上。

中央公園商圈理事長林濬鴻說，玉竹街是高雄年輕人的潮流據點，隨著環境修繕完成，越來越多服飾店、咖啡店以及餐酒館進駐，成為追星族來高雄的熱門踩點行程。從上週五下午起，就有許多粉絲來商圈採買手燈、小卡、痛包等「應援裝備」。

瑞豐夜市「宏興港式脆皮燒肉」老闆黃先生表示，商圈夜市優惠券對攤商幫助很大，業績至少增加3成！尤其這幾天追星族全部往這裡跑，瑞豐夜市從上週五開始就湧現人潮，攤位前排隊的人明顯變多，買氣直接大爆發。

經發局說明，韓國人氣男團SUPER JUNIOR將於明年1月，在高雄巨蛋舉辦20週年巡迴演唱會，還來不及兌換商圈夜市券的歌迷，請把握機會持演唱會票根前往指定捷運站點換取，使用期限至明年2月28日，可在高雄40多處商圈夜市及400多家特色店家使用。

演唱會與商圈夜市券帶動下，高雄夜市的人潮業績暴增4成。（經發局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法