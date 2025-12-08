為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    紐西蘭打造奇異果與蜂蜜傳奇的背後 真相竟是2個字

    2025/12/08 10:14 記者劉曉欣／彰化報導
    紐西蘭以國家品牌來經營奇異果，採契作的定價收購讓果農安心。（彰化縣政府提供）

    紐西蘭以國家品牌來經營奇異果，採契作的定價收購讓果農安心。（彰化縣政府提供）

    彰化縣是農業大縣，縣長王惠美正率團參訪紐西蘭奇異果園與蜂蜜工廠，發現原來在經營品牌之前，更重要的是「制度」，因為統一品牌的奇異果採用契作的定價收購，蜂蜜加工連冷鏈管理都可回溯，制度走在技術更前面，才能讓農業品牌具有國際競爭力。

    芬園鄉農會總幹事黃翊愷表示，走訪紐西蘭奇異果園與蜂蜜工廠令人震撼，看到的是「農業自信」，信心是來自制度，先建立制度，技術就有追求的方向，當收入能讓人安心，農民才敢投入長期改良，讓農民不必拚市場最低價，也不必賭今年的大盤行情，這是用國家力量在創造農業品牌的價值。

    縣長王惠美表示，紐西蘭也是農產大國，希望借鏡紐西蘭的成功經驗，學習到如何把彰化頂級農產品以品牌來行銷，推到國際舞台。這次走訪發現，紐西蘭的農產品不只是品質好，從生產到上市都有完整的制度在走，包括蜂蜜也建立獨特麥盧卡因子分級制度，才能打造國家級農業品牌，這都值得彰化縣在經營農業品牌需要從根本學習的地方。

    紐西蘭的蜂蜜加工廠，不只建立國際分級，加工過程清楚透明。（彰化縣政府提供）

    紐西蘭的蜂蜜加工廠，不只建立國際分級，加工過程清楚透明。（彰化縣政府提供）

    彰化縣長王惠美參訪紐西蘭，前進奇異果的果園。（彰化縣政府提供）

    彰化縣長王惠美參訪紐西蘭，前進奇異果的果園。（彰化縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播