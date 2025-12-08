網傳蘆洲疑現地熱肇因電線破損 台電否認有配電線路

臉書「我是蘆洲人」上傳1段影片，指二重疏洪道內的高灘地冒著陣陣白煙，懷疑是地熱。（資料照）

臉書社群「我是蘆洲人」流傳1段影片，指有民眾在二重疏洪道公園內發現1處高灘地冒著陣陣白煙，還飄散一股異味，懷疑是地熱，市府查看後確認有電線破損，但是台電今天表示，該地點沒有台電的配電線路，將協助高灘處會勘，釐清管線歸屬。

拍攝影片的網友指出，蘆洲區二重疏洪道公園裡有1處高灘地在冒煙，而且是間歇狀態，靠近時有聞到臭臭的味道，周圍的土也呈現黃色，還有網友拍到火光，懷疑蘆洲出現地熱，要徵詢地質學家前去探勘。

請繼續往下閱讀...

市府高灘地工程管理處昨（7日）表示，派員至現場開挖勘查，發現有1組不明電線破損，因為短路造成火花及冒煙狀況，初步勘查該迴路並非高灘處管理路燈系統的電線，已先緊急進行絕緣處理，暫無危險性，將安排台電等相關單位會勘，釐清管線權屬。

台電北西區處今天（8日）說明，經查報導資料源自臉書「我是蘆洲人」，將網友拍照位置比對配電線路圖資後，確認該處地點並無北西區處的配電線路，經派員至現場查看，確認破損電線非台電配電線路，後續將協助高灘處會勘，釐清管線歸屬。

台電勘查後，確認該處電線不是台電的配線電路。（圖由台電提供）

網傳蘆洲疑似發現地熱，新北市府勘查後確認有不明電線破損，但台電否認有該公司的配電線路。（圖由台電提供）

