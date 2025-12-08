為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    網傳蘆洲疑現地熱肇因電線破損 台電否認有配電線路

    2025/12/08 09:53 記者賴筱桐／新北報導
    臉書「我是蘆洲人」上傳1段影片，指二重疏洪道內的高灘地冒著陣陣白煙，懷疑是地熱。（資料照）

    臉書「我是蘆洲人」上傳1段影片，指二重疏洪道內的高灘地冒著陣陣白煙，懷疑是地熱。（資料照）

    臉書社群「我是蘆洲人」流傳1段影片，指有民眾在二重疏洪道公園內發現1處高灘地冒著陣陣白煙，還飄散一股異味，懷疑是地熱，市府查看後確認有電線破損，但是台電今天表示，該地點沒有台電的配電線路，將協助高灘處會勘，釐清管線歸屬。

    拍攝影片的網友指出，蘆洲區二重疏洪道公園裡有1處高灘地在冒煙，而且是間歇狀態，靠近時有聞到臭臭的味道，周圍的土也呈現黃色，還有網友拍到火光，懷疑蘆洲出現地熱，要徵詢地質學家前去探勘。

    市府高灘地工程管理處昨（7日）表示，派員至現場開挖勘查，發現有1組不明電線破損，因為短路造成火花及冒煙狀況，初步勘查該迴路並非高灘處管理路燈系統的電線，已先緊急進行絕緣處理，暫無危險性，將安排台電等相關單位會勘，釐清管線權屬。

    台電北西區處今天（8日）說明，經查報導資料源自臉書「我是蘆洲人」，將網友拍照位置比對配電線路圖資後，確認該處地點並無北西區處的配電線路，經派員至現場查看，確認破損電線非台電配電線路，後續將協助高灘處會勘，釐清管線歸屬。

    台電勘查後，確認該處電線不是台電的配線電路。（圖由台電提供）

    台電勘查後，確認該處電線不是台電的配線電路。（圖由台電提供）

    網傳蘆洲疑似發現地熱，新北市府勘查後確認有不明電線破損，但台電否認有該公司的配電線路。（圖由台電提供）

    網傳蘆洲疑似發現地熱，新北市府勘查後確認有不明電線破損，但台電否認有該公司的配電線路。（圖由台電提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播