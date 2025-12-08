為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    打造最完整山城文化 台南玉井「淺山市」12/20登場

    2025/12/08 09:43 記者吳俊鋒／台南報導
    台南玉井「淺山市」系列活動將於本月20日起登場，與噍吧哖文化園區10週年雙展同步開幕，內容精彩可期。（圖由記者吳俊鋒攝）

    各界矚目的台南玉井「淺山市」系列活動，將於本月20日起登場，與噍吧哖文化園區10週年雙展同步開幕，結合市集、展演、體驗，以及地方走讀等，打造最完整的山城文化節，精彩可期，市府邀請大家共襄盛舉。

    淺山市在噍吧哖文化園區舉行，20日開幕，為期2天，匯聚在地農特產與創作的市集，搭配糖廠運動會、趣味定向，還有博物館串聯、藝術工作坊、太陽觀測體驗等節目，內容多元、豐富。

    現場設有主舞台、故事舞台的演出，並串聯園區至老街的走讀路線與集點遊戲，邀請民眾在2天活動中，全面感受玉井的歷史、人文與自然魅力。

    文化局長黃雅玲表示，「淺山市」從第1屆即以「共創」為核心，攜手在地農友、社區、學校，還有文化工作者共同打造，從歷史文化到自然地景，都透過「淺山視角」展開，呈現玉井與近山社群獨特的日常風景。

    黃雅玲也提到，現場佈置與設計都由地方夥伴共同討論、完成，展現田野美學，以及「地方自造」精神，讓活動不僅為熱鬧市集，更是地方文化能量的集體展演。

    今年以互動體驗、節目展演、地方走讀等3大主題貫穿全場，寓教於樂，也希望淺山市成為促進地方合作與文化共學的平台，並讓大家更認識玉井，感受在地所蘊含的故事與魅力。

    台南市立博物館何秋蓮館長說，互動體驗包含糖廠記憶、地景探索與博物館串聯等，透過賓果卡挑戰可獲得限定小禮；節目展演則以主舞台與故事舞台呈現，從開幕式、音樂演出到料理秀、講座與互動劇場，帶領民眾從故事中看見玉井。

    至於地方走讀，則串連園區與老街5大景點，民眾沿途掃描QR Code即可完成集點，透過步行重新認識山城風貌，更多詳情可至噍吧哖文化園區粉絲專頁查詢。

    台南玉井「淺山市」系列活動將於本月20日起登場，結合市集、展演、體驗，以及地方走讀等，打造最完整的山城文化節。（記者吳俊鋒攝）

    台南玉井「淺山市」系列活動將於本月20日起登場，與噍吧哖文化園區10週年雙展同步開幕。（圖由南市文化局提供）

