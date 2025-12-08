降低水患風險 台南三股大塭寮排水整治加速推進

七股區三股、大塭寮一帶因地勢低窪，易受積淹水考驗，市府加速推動整治。（南市水利局提供）

七股區三股、大塭寮一帶因地勢低窪，易受積淹水考驗，三股抽水站預計明年底前完工，南市水利局表示，「七股區三股抽水站及滯洪池治理工程」招標過程因物價波動、成本上漲歷經多次流標，目前已完成決標，將加速推動。

水利局指出，七股區三股、大塭寮一帶因地勢低窪，今年8月西南氣流鋒面影響，七股區3小時累積雨量169毫米、時雨量高達99毫米，已超過大塭寮排水防洪標準，向中央爭取「七股區三股抽水站及滯洪池治理工程」獲水利署核定經費7000萬元，計畫提升現有抽水量能由每秒1噸增加至每秒5噸，同時新闢滯洪池1處（約3萬噸滯洪量）並一併改善下游局部土堤高度不足情形，以確保發揮綜合治水成效，降低地方水患風險。

水利局表示，為提升三股社區防洪能力，原爭取水利署支持核定5000萬元經費，大力推動大塭寮排水整治工程，內容包括400公尺排水路改善及應急抽水平台建置，抽水量達每秒1噸，近年歷經凱米颱風、丹娜絲颱風等極端水文事件，為進一步強化社區防洪韌性，再獲水利署核定經費7000萬元（含工程6000萬元及用地費1000萬元）辦理「七股區三股抽水站及滯洪池治理工程」，在11月13日順利決標，預計114年底前開工，明年底前完工。

