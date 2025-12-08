為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    降低水患風險 台南三股大塭寮排水整治加速推進

    2025/12/08 09:41 記者王涵平／台南報導
    七股區三股、大塭寮一帶因地勢低窪，易受積淹水考驗，市府加速推動整治。（南市水利局提供）

    七股區三股、大塭寮一帶因地勢低窪，易受積淹水考驗，市府加速推動整治。（南市水利局提供）

    七股區三股、大塭寮一帶因地勢低窪，易受積淹水考驗，三股抽水站預計明年底前完工，南市水利局表示，「七股區三股抽水站及滯洪池治理工程」招標過程因物價波動、成本上漲歷經多次流標，目前已完成決標，將加速推動。

    水利局指出，七股區三股、大塭寮一帶因地勢低窪，今年8月西南氣流鋒面影響，七股區3小時累積雨量169毫米、時雨量高達99毫米，已超過大塭寮排水防洪標準，向中央爭取「七股區三股抽水站及滯洪池治理工程」獲水利署核定經費7000萬元，計畫提升現有抽水量能由每秒1噸增加至每秒5噸，同時新闢滯洪池1處（約3萬噸滯洪量）並一併改善下游局部土堤高度不足情形，以確保發揮綜合治水成效，降低地方水患風險。

    水利局表示，為提升三股社區防洪能力，原爭取水利署支持核定5000萬元經費，大力推動大塭寮排水整治工程，內容包括400公尺排水路改善及應急抽水平台建置，抽水量達每秒1噸，近年歷經凱米颱風、丹娜絲颱風等極端水文事件，為進一步強化社區防洪韌性，再獲水利署核定經費7000萬元（含工程6000萬元及用地費1000萬元）辦理「七股區三股抽水站及滯洪池治理工程」，在11月13日順利決標，預計114年底前開工，明年底前完工。

    七股區三股、大塭寮一帶因地勢低窪，易受積淹水考驗，市府加速推動整治。（南市水利局提供）

    七股區三股、大塭寮一帶因地勢低窪，易受積淹水考驗，市府加速推動整治。（南市水利局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播