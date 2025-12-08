為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    保儀大夫聖誕千秋 新莊西盛庄福德宮辦遶境慶典

    2025/12/08 09:27 記者黃政嘉／新北報導
    新北市副市長劉和然與出席貴賓一同扶轎祈福。（記者黃政嘉攝）

    今天為農曆10月19日保儀大夫聖誕千秋，西盛庄福德宮與地方團體共同舉辦千秋慶典敬獻法會與遶境活動，感謝保儀大夫的庇佑，新北市副市長劉和然今早到新莊區參與慶典，祈求市政順利推展、百姓安居樂業，同時肯定廟方對地方的關懷與無私奉獻。

    此次慶典由西盛庄福德宮與地方團體共同舉辦，劉和然表示，西盛庄福德宮是新莊地區重要的信仰中心，長期致力公益慈善事業，每年皆捐助低收入戶及弱勢家庭白米與物資，並投入急難救助金協助弱勢民眾；此外，2015年至今年也多次榮獲本市「績優宗教團體」，充分展現宗教團體回饋社會的力量。

    西盛庄福德宮創建迄今已有181年歷史。寺廟原為石造土地公廟，因信徒日益增加，於2005年擴建，成為現今2層樓規模。1樓主祀土地公，2樓奉祀保儀大夫，形成「樓下土地公、樓上保儀大夫」的獨特格局。

    新北市民政局指出，保儀大夫俗稱「尪公」，是唐朝名將張巡的封號，且民間信仰常與同為唐代名將的許遠（保儀尊王）合祀，又稱「雙忠」；除新莊區西盛庄福德宮外，新北市還有汐止區忠順廟、深坑區集順廟及平溪區三聖宮等廟宇也供奉保儀大夫，歡迎民眾參拜祈福。

    新北市副市長劉和然今早前往新莊參與保儀大夫聖誕千秋慶典。（記者黃政嘉攝）

