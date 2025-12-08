為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東縣敬老卡、博愛卡可搭計程車 每趟補助100點

    2025/12/08 09:20 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣敬老卡、博愛卡新增計程車服務上路，每趟補助100點輕鬆搭。（屏東縣政府提供）

    屏東縣敬老卡、博愛卡新增計程車服務上路，每趟補助100點輕鬆搭。（屏東縣政府提供）

    為提升長者外出便利性，屏東縣敬老卡及博愛卡即日起新增計程車服務，不管是看醫生、外出採買或參加社區活動，都可用於搭乘合作計程車，每位持卡長者每月享有1000點（等同1000元）補助，大幅減輕交通負擔。

    住在屏東市的張阿嬤，膝蓋退化又怕日曬雨淋，以前搭公車常等到腳痠，現在只要線上叫車屏東縣合作車隊就可使用敬老卡，若車資160元，敬老卡會先扣100點補助，剩下60元從卡片電子錢包扣，若電子錢包不足，再用現金補差額即可；阿嬤開心說「有補助真的差很多，下雨天也敢出門了！」。

    屏東縣府社會處提醒，敬老卡、博愛卡使用前務必「先到四大超商儲值」，敬老卡採「先儲值、再扣補助」方式，長輩請務必先完成儲值，搭車時才能成功扣點。

    目前屏縣合作車隊包括：台灣大車隊，屏東縣敬老卡在高雄叫55688也可使用，手機或市話撥 55688→按9→按5或使用55688APP線上叫車；捷乘交通有限公司（縣府特約無障礙計程車）電話：0905-518-365，LINE ID叫車：@490lbspv；屏東第一衛星車隊，電話：08-7551122，LINE ID叫車：0875511221。

    社會處說明，為防止重複刷卡與非正常交易，同一台計程車、同一卡號10分鐘內不可連續交易；同一台車若更換不同卡號，2分鐘內不可連續交易，請民眾配合相關規範，共同維護補助資源的公平使用。

    屏東縣府表示，將持續推動更友善的高齡交通服務，讓長者不論就醫、採買或外出活動，都能享有更安全舒適的移動方式。

    屏東縣敬老卡、博愛卡可搭乘合作計程車，縣府提醒民眾注意使用方法。（屏東縣政府提供）

    屏東縣敬老卡、博愛卡可搭乘合作計程車，縣府提醒民眾注意使用方法。（屏東縣政府提供）

