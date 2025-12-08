為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    離島學校營養午餐驚見蟑螂 澎縣府教育處加強督導

    2025/12/08 09:20 記者劉禹慶／澎湖報導
    離島學子投訴營養午餐出現蟑螂，教育處表示將加強查核。（圖由澎湖縣政府教育處提供）

    離島學子投訴營養午餐出現蟑螂，教育處表示將加強查核。（圖由澎湖縣政府教育處提供）

    澎湖離島3所國中小共廚，傳出學子吃到蟑螂、頭髮等異物，遭家長們痛批衛生品質堪慮，並批評連「老師都不吃」，更暗指廚工有政治背景，大量廚餘被送往自家養豬場餵豬，直指政府補助營養午餐費，食材淪為豬食？澎湖縣政府教育處已強力介入調查，維持學子營養午餐品質。

    投訴者指出，今年實施新制離島3校共廚，11月27日有國中學子午餐喝甜湯，發現湯裡有蟑螂，已鬧到了3校皆知，並有午餐秘書拍照存證，以往營養午餐常常出現頭髮、鐵絲球及蟑螂等異物，連老師都不吃的營養午餐，憑什麼學生就必須要接受？而且吃不完的午餐老師還會硬塞要學子吃完，這樣痛苦的還是學子，不希望之後的學弟妹也要吃到這種「不營養/不衛生午餐」。

    針對離島學子反映「營養午餐衛生不佳」，澎湖縣政府教育處表示，今年新實施三校共廚，初期因供餐方式與過往不同，部分學生不習慣，學校已依意見調整菜色與溝通機制。甜湯出現小蟑螂僅為單一事件，當下已完成環境消毒與改善，後續未再發生，投訴指稱「常常有蟑螂、鐵絲球」並不屬實。3校皆落實師生共餐制度，教師均與學生一起用餐，無「老師都不吃」情形。

    至於陳情中提及廚工個人背景、人際或政治關係，均與供餐品質無關。學校無強迫學生吃完的規定，若有個案誤會，將由學校協助溝通與關懷。教育處已要求共廚學校加強清潔、留樣、意見回饋及每月檢核。未來會與學校持續精進，確保學生享有安全、衛生且良好的用餐品質。

    離島三校共廚出現蟑螂異物，澎湖縣教育處要求全面消毒管理。（圖由澎湖縣教育處提供）

    離島三校共廚出現蟑螂異物，澎湖縣教育處要求全面消毒管理。（圖由澎湖縣教育處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播