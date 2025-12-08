離島學校營養午餐驚見蟑螂 澎縣府教育處加強督導

離島學子投訴營養午餐出現蟑螂，教育處表示將加強查核。（圖由澎湖縣政府教育處提供）

澎湖離島3所國中小共廚，傳出學子吃到蟑螂、頭髮等異物，遭家長們痛批衛生品質堪慮，並批評連「老師都不吃」，更暗指廚工有政治背景，大量廚餘被送往自家養豬場餵豬，直指政府補助營養午餐費，食材淪為豬食？澎湖縣政府教育處已強力介入調查，維持學子營養午餐品質。

投訴者指出，今年實施新制離島3校共廚，11月27日有國中學子午餐喝甜湯，發現湯裡有蟑螂，已鬧到了3校皆知，並有午餐秘書拍照存證，以往營養午餐常常出現頭髮、鐵絲球及蟑螂等異物，連老師都不吃的營養午餐，憑什麼學生就必須要接受？而且吃不完的午餐老師還會硬塞要學子吃完，這樣痛苦的還是學子，不希望之後的學弟妹也要吃到這種「不營養/不衛生午餐」。

針對離島學子反映「營養午餐衛生不佳」，澎湖縣政府教育處表示，今年新實施三校共廚，初期因供餐方式與過往不同，部分學生不習慣，學校已依意見調整菜色與溝通機制。甜湯出現小蟑螂僅為單一事件，當下已完成環境消毒與改善，後續未再發生，投訴指稱「常常有蟑螂、鐵絲球」並不屬實。3校皆落實師生共餐制度，教師均與學生一起用餐，無「老師都不吃」情形。

至於陳情中提及廚工個人背景、人際或政治關係，均與供餐品質無關。學校無強迫學生吃完的規定，若有個案誤會，將由學校協助溝通與關懷。教育處已要求共廚學校加強清潔、留樣、意見回饋及每月檢核。未來會與學校持續精進，確保學生享有安全、衛生且良好的用餐品質。

離島三校共廚出現蟑螂異物，澎湖縣教育處要求全面消毒管理。（圖由澎湖縣教育處提供）

