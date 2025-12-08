為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台88線橋樑載重試驗雙向封閉 往返高屏地區要注意

    2025/12/08 09:12 記者葉永騫／屏東報導
    台88線橋梁載重試驗雙向封閉交通管制路段。（公路局南區養護工程分局提供）

    台88線橋梁載重試驗雙向封閉交通管制路段。（公路局南區養護工程分局提供）

    台88線進行橋樑結構安全評估，將於明天（9日）晚上10點到隔日（10日）上午6點止，進行交通管制辦理現地車輛載重試驗，將雙向封閉台88線6K+588大寮交流道至9K+984大發交流道間路段交通管制，往返高屏地區的駕駛人注意改道通行。

    公路局南區養護工程分局指出，台88管制時間駕駛請改道，從屏東往西至高雄，由大發交流道下匝道，至平面道路市道 188 線，再由大寮交流道上匝道回台88線行駛，由高雄往東至屏東，則由大寮交流道下匝道，至平面道路市道 188線，再由大發交流道上匝道入台88線行駛。

    管制期間駕駛人行經該路段時，應遵守各項交管標誌指引並減速慢行，或利用台1線高屏大橋、台17線雙園大橋來往高雄、屏東或台東地區替代道路行駛，如果欲行駛這些管制路段，一定要事先做好行程規劃，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息，民眾查詢最新路況，可利用公路局智慧化省道即時資訊服務網，或撥公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播