台88線橋樑載重試驗雙向封閉 往返高屏地區要注意

台88線橋梁載重試驗雙向封閉交通管制路段。（公路局南區養護工程分局提供）

台88線進行橋樑結構安全評估，將於明天（9日）晚上10點到隔日（10日）上午6點止，進行交通管制辦理現地車輛載重試驗，將雙向封閉台88線6K+588大寮交流道至9K+984大發交流道間路段交通管制，往返高屏地區的駕駛人注意改道通行。

公路局南區養護工程分局指出，台88管制時間駕駛請改道，從屏東往西至高雄，由大發交流道下匝道，至平面道路市道 188 線，再由大寮交流道上匝道回台88線行駛，由高雄往東至屏東，則由大寮交流道下匝道，至平面道路市道 188線，再由大發交流道上匝道入台88線行駛。

請繼續往下閱讀...

管制期間駕駛人行經該路段時，應遵守各項交管標誌指引並減速慢行，或利用台1線高屏大橋、台17線雙園大橋來往高雄、屏東或台東地區替代道路行駛，如果欲行駛這些管制路段，一定要事先做好行程規劃，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息，民眾查詢最新路況，可利用公路局智慧化省道即時資訊服務網，或撥公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法