今明北東轉陰雨、週三好天氣空檔 週末轉冷趨勢明顯

今明受東北季風增強影響，北部及東部轉多雲或陰有短暫陣雨。（資料照）

今明（8至9日）受東北季風增強影響，北部及東部轉多雲或陰有短暫陣雨，中南部則維持晴時多雲天氣；預估週三（10日）有好天氣空檔，週日乾冷空氣南下，有機會達冷氣團等級。

天氣風險公司分析師林孝儒表示，今明兩日受東北季風南下增強影響，北部及東部轉多雲或陰有短暫陣雨，尤其迎風北部沿海至東北部降雨影響較多，有大雨發生機會；中南部影響較小，多可維持晴時多雲天氣。各地氣溫略下滑，預測北部至東部高溫約22至24度，低溫約17至19度；中南部高溫約25至28度，低溫約17至20度。

林孝儒提醒，這兩天北東部整日氣溫偏涼，外出請備妥雨具並留意雨時能見度與行車安全；中南部日夜溫差大，早出晚歸請注意保暖。

週三東北季風短暫減弱，各地有一個天氣好轉的空檔，氣溫可再回升。週四、週五有微弱東北季風，北部至東部再轉陰有短暫陣雨天氣，氣溫微幅下滑，預測高溫約23至25度，低溫約19至20度；中南部晴時多雲天氣，高溫26至29度，低溫約17至20度，日夜溫差變化大。

週末東北季風進一步增強，預測北部至東部持續為陰有短暫陣雨天氣，中南部維持晴時多雲天氣；週日乾冷空氣南下移入後，迎風北、東部降雨可望減緩，但同時環境轉乾有利輻射冷卻效應發生，各地氣溫更進一步下滑轉冷。目前預測此波冷空氣是有機會達冷氣團等級，不過林孝儒強調仍屬觀察期，強度未定，持續關注最新預報。

