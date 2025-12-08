為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    今明北東轉陰雨、週三好天氣空檔 週末轉冷趨勢明顯

    2025/12/08 09:49 即時新聞／綜合報導
    今明受東北季風增強影響，北部及東部轉多雲或陰有短暫陣雨。（資料照）

    今明受東北季風增強影響，北部及東部轉多雲或陰有短暫陣雨。（資料照）

    今明（8至9日）受東北季風增強影響，北部及東部轉多雲或陰有短暫陣雨，中南部則維持晴時多雲天氣；預估週三（10日）有好天氣空檔，週日乾冷空氣南下，有機會達冷氣團等級。

    天氣風險公司分析師林孝儒表示，今明兩日受東北季風南下增強影響，北部及東部轉多雲或陰有短暫陣雨，尤其迎風北部沿海至東北部降雨影響較多，有大雨發生機會；中南部影響較小，多可維持晴時多雲天氣。各地氣溫略下滑，預測北部至東部高溫約22至24度，低溫約17至19度；中南部高溫約25至28度，低溫約17至20度。

    林孝儒提醒，這兩天北東部整日氣溫偏涼，外出請備妥雨具並留意雨時能見度與行車安全；中南部日夜溫差大，早出晚歸請注意保暖。

    週三東北季風短暫減弱，各地有一個天氣好轉的空檔，氣溫可再回升。週四、週五有微弱東北季風，北部至東部再轉陰有短暫陣雨天氣，氣溫微幅下滑，預測高溫約23至25度，低溫約19至20度；中南部晴時多雲天氣，高溫26至29度，低溫約17至20度，日夜溫差變化大。

    週末東北季風進一步增強，預測北部至東部持續為陰有短暫陣雨天氣，中南部維持晴時多雲天氣；週日乾冷空氣南下移入後，迎風北、東部降雨可望減緩，但同時環境轉乾有利輻射冷卻效應發生，各地氣溫更進一步下滑轉冷。目前預測此波冷空氣是有機會達冷氣團等級，不過林孝儒強調仍屬觀察期，強度未定，持續關注最新預報。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播