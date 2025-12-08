跨越152年時空追尋 韓德善曾孫女登鵝鑾鼻燈塔圓夢

費莉西緹感受曾祖父當年興建燈塔時的視角。（記者蔡宗憲攝）

清末主導興建台灣多座燈塔的英國總工程師韓德善（David Marr Henderson），其後代費莉西緹（Felicity Somers Eve）為了追尋曾祖父足跡，日前在文史工作者念吉成帶領下，不僅踏上恆春古城西門，更登上屹立百餘年的鵝鑾鼻燈塔；念吉成表示，這是一場跨越一五二年的時空擁抱，當費莉西緹撫摸著曾祖父設計的燈塔建築時，場面溫馨感人。

長期研究恆春半島文史的念吉成表示，韓德善於一八六八年受聘為近代中國首任燈塔總工程師，在華服務近三十年間，親手設計了包括鵝鑾鼻燈塔在內的三十四座主要燈塔。二〇〇八年，其曾孫女費莉西緹在外祖母遺物中發現珍貴的「韓德善特藏」，開啟了這段跨海尋根的契機。在香港城市大學前圖書館館長景祥祜安排下，現年七十三歲的費莉西緹終於走訪澎湖及恆春。

念吉成表示，為了讓費莉西緹感受曾祖父當年的視角，特地安排她走訪韓德善手繪地圖中的古城，更深入排灣族龜仔甪社（今社頂），拜訪靈媒烏古夫婦，受贈當地特有「紅氣鐵丸石」，了解當地與燈塔的淵源。

行程的重頭戲則是參訪「東亞之光」鵝鑾鼻燈塔。念吉成表示，當費莉西緹登上曾祖父設計的燈塔塔頂，頂著強勁的落山風，眺望巴士海峽與大尖山時，神情難掩激動。雖然因天候因素無法看清當年被視為航海惡夢的「七星岩」，但她仍在塔內細細撫觸建築肌理，彷彿與百年前的先人進行一場無聲對話。

念吉成表示，鵝鑾鼻燈塔不僅是航海指引，更承載了厚重的族群與建築歷史。費莉西緹此行不僅圓了家族的夢，更串起了英國、香港與台灣恆春半島之間，跨越世紀的文化情誼，這份穿越時空的「燈塔情緣」，也為恆春古城建城一五〇週年增添了一筆動人的國際佳話。

費莉西緹（中）與念吉成（左）受邀等鵝鑾鼻燈塔頂。（記者蔡宗憲攝）

費莉西緹（左）拜訪靈媒，受贈當地特有「紅氣鐵丸石」，了解當地與燈塔的淵源。（記者蔡宗憲攝）

