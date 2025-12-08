為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    首屆綠色餐飲星級認證20家上榜 這縣市占一半

    2025/12/08 06:38 記者張協昇／南投報導
    國際綠色餐飲年會首度舉行的星級認證，南投縣有11家餐飲業獲授證。（南投縣政府提供）

    國際綠色餐飲年會首度舉行的星級認證，南投縣有11家餐飲業獲授證。（南投縣政府提供）

    2025國際綠色餐飲年會日前於台北市松山文創園區登場，今年首度舉行的 Food Made Good（FMG）星級認證授證，全國有20家餐廳獲認證，南投縣以11家逾半數，包括7家摘下最高3星，成為最大亮點。

    綠色餐飲年會由社團法人台北市文化探索協會與綠色餐飲指南（Green Dining Guide，GDG）共同主辦，而 Food Made Good星級認證則源自英國的永續餐廳協會（Sustainable Restaurant Association，SRA），是當前全球領先的餐飲業永續評鑑制度，遍佈全球70個國家、6大洲。

    綠色餐飲指南表示，全國綠色餐廳從2023年的400家成長至目前540家，今年首屆FMG星級認證，共有20家獲認證，包括3星11家、2星9家，南投縣除榮獲「最佳永續飲食城市獎」，係全國唯一獲獎縣市，且一口氣有11家餐飲通過認證，包括7家拿下3星、4家拿下2星。拿下3星認證的有SMOK製甜所、小川埔里環保酵素園區、山慕藝旅民宿、仕合廖家手作御食、吟詩綠曲休閒園區-好茭情、雲品溫泉酒店-雲月舫及望鄉部落慢午廚房；獲2星認證有小半天風味餐坊、山中小廚房、丘山茶及虎嘯山嵐。

    綠色餐飲指南指出，南投縣政府近年積極推動綠食政策，協助全縣超過20家餐廳導入綠色餐飲理念，並協助申請認證，從採購在地友善食材到落實減碳減塑行動，成效卓著。

    南投信義鄉慢午廚房，獲得綠色餐飲指南3星認證。（資料照）

    南投信義鄉慢午廚房，獲得綠色餐飲指南3星認證。（資料照）

    南投信義鄉慢午廚房，位於望鄉部落卡里布安村。（資料照）

    南投信義鄉慢午廚房，位於望鄉部落卡里布安村。（資料照）

    位於中興新村的丘山茶，獲綠色餐飲指南2星認證。（記者張協昇攝）

    位於中興新村的丘山茶，獲綠色餐飲指南2星認證。（記者張協昇攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播