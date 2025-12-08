首屆綠色餐飲星級認證20家上榜 這縣市占一半

國際綠色餐飲年會首度舉行的星級認證，南投縣有11家餐飲業獲授證。（南投縣政府提供）

2025國際綠色餐飲年會日前於台北市松山文創園區登場，今年首度舉行的 Food Made Good（FMG）星級認證授證，全國有20家餐廳獲認證，南投縣以11家逾半數，包括7家摘下最高3星，成為最大亮點。

綠色餐飲年會由社團法人台北市文化探索協會與綠色餐飲指南（Green Dining Guide，GDG）共同主辦，而 Food Made Good星級認證則源自英國的永續餐廳協會（Sustainable Restaurant Association，SRA），是當前全球領先的餐飲業永續評鑑制度，遍佈全球70個國家、6大洲。

請繼續往下閱讀...

綠色餐飲指南表示，全國綠色餐廳從2023年的400家成長至目前540家，今年首屆FMG星級認證，共有20家獲認證，包括3星11家、2星9家，南投縣除榮獲「最佳永續飲食城市獎」，係全國唯一獲獎縣市，且一口氣有11家餐飲通過認證，包括7家拿下3星、4家拿下2星。拿下3星認證的有SMOK製甜所、小川埔里環保酵素園區、山慕藝旅民宿、仕合廖家手作御食、吟詩綠曲休閒園區-好茭情、雲品溫泉酒店-雲月舫及望鄉部落慢午廚房；獲2星認證有小半天風味餐坊、山中小廚房、丘山茶及虎嘯山嵐。

綠色餐飲指南指出，南投縣政府近年積極推動綠食政策，協助全縣超過20家餐廳導入綠色餐飲理念，並協助申請認證，從採購在地友善食材到落實減碳減塑行動，成效卓著。

南投信義鄉慢午廚房，獲得綠色餐飲指南3星認證。（資料照）

南投信義鄉慢午廚房，位於望鄉部落卡里布安村。（資料照）

位於中興新村的丘山茶，獲綠色餐飲指南2星認證。（記者張協昇攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法