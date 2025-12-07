為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東優良客運駕駛頒獎 逾2萬人投票實至名歸

    2025/12/07 22:55 記者陳彥廷／屏東報導
    郭一陽（中）獲得金牌駕駛長。（記者陳彥廷攝）

    郭一陽（中）獲得金牌駕駛長。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣政府今天於潮州轉運站舉辦「優良駕駛頒獎典禮」，由縣長周春米表揚12名優良駕駛，除肯定客運駕駛優異表現，也盼透過肯定與鼓勵，讓更多鄉親尊重並感謝每一位辛勤付出的駕駛長，讓屏東成為更安全、溫暖、友善的城市。

    屏縣府連續3年辦理優良駕駛選拔活動，鼓勵縣內客運業者積極參與，公開表揚在服務態度、操守與行車穩定性方面表現突出的駕駛，今年共有32位駕駛參與選拔，包括屏東客運16位、高雄客運6位及捷乘交通10位，並透過線上投票與現場投票，共同選出12名深受屏東民眾肯定的優良駕駛。今年總投票數突破2萬票，較去年成長6成，顯示民眾對活動高度支持。

    縣長周春米說，今天來到中屏東交通樞紐處的潮州頒獎是格外具有意義，尤其十一月起敬老卡點數倍增到一千點，更是提升了大眾運輸的運量及使用率，也因此更要不斷的提升旅運環境，她說，良好的公共運輸品質依賴完善的制度、業者管理與駕駛的專業態度共同維持，獲獎駕駛皆在服務及安全紀錄等面向表現卓越，值得肯定。

    56歲的郭一陽獲得今年的金牌駕駛長，駕駛長資歷13年的他在業界擁有「最令人放心的首班駕駛長」稱號，獲獎實至名歸；另名62歲的蒙義豪則因長期展現穩健服務獲頒特殊貢獻獎。

    此外，屏東客運張正修、陳俊良、賴政瑋、蔡博智、范姜建吉、黃柏欽，高雄客運張孝瑄及捷乘交通周順程、郭家興、尤弘志等人獲得優良駕駛，屏東縣政府表示，推動公共運輸安全需要縣府、業者、駕駛及民眾共同合作，將持續與客運業者協力強化駕駛管理、教育訓練及車輛設備，攜手打造更安全、友善的公共運輸環境。

    獲得特殊貢獻獎的蒙義豪（右二）。（記者陳彥廷攝）

    獲得特殊貢獻獎的蒙義豪（右二）。（記者陳彥廷攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播