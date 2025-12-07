哈雷路亞！164年屏東萬金聖母熱鬧遊行 讚美歌溫馨祈願平安

今年是萬金聖母聖殿開教第164週年，今天舉行主保遊行。（記者陳彥廷攝）

屏東縣萬巒鄉的萬金聖母聖殿是地方天主教信仰中心，更是全台最古老的天主教堂，每年耶誕前夕都會舉辦主保堂慶，今天由聖母與各地天主堂主保遊行，街上洋溢著「哈雷路亞」、「天主保佑你」，既溫馨又熱鬧。

通常「主保」是一位聖人，如聖保祿、聖瑪利亞、教宗等，能在某方面保守人們。

請繼續往下閱讀...

今年是萬金聖母聖殿開教第164週年，接近耶誕節，「主保堂慶」從11月29日就已開始舉行「九日慶禮」，今天則是重頭戲聖母遊行正式登場，萬金村長潘譽仁、議員陳宗廷及鄉公所人員下午1點半出發，聖母轎押陣，由天主教高雄教區主教劉振忠及萬金聖母聖殿本堂神父陳文安等人一同遶境。

有別於道教的陣頭遶境，天主教的主保遊行，所有隊伍中人員不斷以「哈雷路亞」、「天主保佑你」與路旁信徒或看熱鬧的人打招呼，街頭佈滿馬槽裝飾，教堂前也有一株大型耶誕樹，讓整體氣氛更加溫馨。

劉振忠表示，萬金聖母聖殿自1861年開教以來，見證了台灣天主教的發展歷史，也陪伴地方居民走過許多風雨，現在重回當年主保遊行時萬人空巷的景象，看見眾多信眾抬舉聖母轎、唱響讚美歌，祈願平安和諧，期許未來聖殿能繼續發揮宗教與社會服務的功能，成為信仰與愛的象徵。

萬巒鄉公所指出，萬金聖母聖殿是全台灣最古老的天主教堂，現在更是台灣天主教的重要地標，年度的萬金聖母聖殿主保遊行更是盛事，盛典凝聚教友信仰情誼，更讓更多人看見萬巒的在地風貌與文化能量，也成為推廣地方觀光的重要契機。

潘譽仁說，萬金在地與天主堂息息相關，所有的發展都與教堂密不可分，因此今年特地搜羅眾多萬金天主堂逾百年來神父或是執事人員所拍攝的相片，在堂內開展，將持續展至重頭戲階段的耶誕彌撒，邀請全國有興趣的民眾平安夜前來到萬金，一同沐浴神恩氛圍。

萬金聖母聖殿是天主教的信仰中心。（記者陳彥廷攝）

教堂前有一株大型耶誕樹，節慶氛圍越來越濃。（記者陳彥廷攝）

「主保堂慶」從11月29日就已開始舉行「九日慶禮」，今天則是重頭戲聖母遊行正式登場。（記者陳彥廷攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法