人權音樂會「眾生喧嘩」 多種母語唱出台灣的故事

白色恐怖受難者家屬高蕾雅（右）演唱《千風中可否有你》。（記者黃政嘉攝）

裝咖人樂團以台語創作，結合搖滾與傳統北管樂器演出。（記者黃政嘉攝）

左起沐妮悠、鄭宜雰、未竟學院合唱《台東調》。（記者黃政嘉攝）

國家人權博物館「2025人權藝術生活節」音樂會「眾生喧嘩」台灣複調的迴音，今晚在白色恐怖景美紀念園區登場，包含三金表演者高蕾雅、金曲獎最佳新人獎的裝咖人等陣容，透過原住民語、客語、台語等多種母語語言，攜手享譽國際的「未竟學院」帶領工作坊學員們，既唱出台灣的故事，又揉合各國母語於一首首的樂音中，在這塊土地上，展現多元文化底蘊。

「未竟學院」有來自義大利、智利、新加坡等歌手，開場在排灣族沐妮悠的哼唱之下，未竟學院與其學員們緩緩入場，合唱《Mouth of Heaven》，接續沐妮悠搭配台語歌手鄭宜雰，在音樂總監黃培育的吉他伴奏下，演唱台語歌《思想起》、原民歌曲《小鬼湖之戀》，再與未竟學院合唱《台東調》，學員環場合舞，沐妮悠向觀眾說明《小鬼湖之戀》是族人與湖裡的蛇結婚的悲情曲，在事實解說讓觀眾沉浸在多元族語交織的譜曲旋律之間。

入圍金曲獎最佳新人獎的裝咖人以台語創作，結合搖滾與傳統北管樂器，在節目後段帶起現場聽眾另一波高昂情緒，主辦單位指出，「眾生喧嘩」音樂會的含義是「複調：多元共存的視角與聲音」，以歌手們唱各自的母語，來象徵各種聲音、觀點同時並存且相互交織，來象徵台灣文化的多樣性和複雜性的現象，像是入圍金馬獎、金曲獎、金鐘獎的「三金表演者」高蕾雅、跨東西方樂器的名音樂製作人黃培育、現場演唱功力深厚的唱將吉那罐子（楊淑喻）等台灣當今一流歌手共襄盛舉。

協同策展人吳文翠指出，這些歌手們以各自不同的母語，各種不同的聲音、觀點，即興並存，互相碰撞，異中求同，彼此接納，因此，原住民語、客家語和台語將和拉丁字母文化節奏交換角色扮演，激盪出共染的聲韻音腔，吟唱彼此歌曲，象徵台灣文化的多元和包容。

沐妮悠（中）搭配鄭宜雰（右），在音樂總監黃培育（左）的吉他伴奏下，演唱台語歌《思想起》、原民歌曲《小鬼湖之戀》。（記者黃政嘉攝）

音樂會開場，在沐妮悠哼唱下，未竟學院歌手與其學員們緩緩入場，合唱《Mouth of Heaven》。（記者黃政嘉攝）

