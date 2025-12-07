用路人注意！國1中豐交流道將通車 中壢興南路口分隔島拆除

因應國1新闢中豐交流道通車在即，中壢興南路口分隔島昨起進場拆除。（立委魯明哲提供）

國道1號中壢段車流量大，時常造成壅塞，桃園市政府爭取增設中豐交流道，於2020年獲行政院核定，分2期辦理，第一期（北入南出）於2023年2月開工，並在中豐北路北上匝道前增設迴轉道，目前進度超前，有望於今年底提前完工通車；高公局、市府交通局日前會勘興南路口道匯入下游車道，鄰近彎道易造成車流瓶頸與安全疑慮，決議打除興南路口附近分隔島、重新規劃車道。

包括中豐北路、興南路口沿線約300公尺分隔島拆除工程，昨日開始進場施工，高公局籲請汽、機車駕駛人注意，配合現場改道標示，靠左側快車道行駛通過。

邀集會勘的立委魯明哲今（7）日指出，為改善中豐交流道周邊道路交通安全，日前邀集高公局、市府交通局會勘，若要解決中豐北路及興南路口平面3車道匯入2車道壅塞，必須拆除現有紐澤西護欄，以維護行車安全。沿線約300公尺分隔島拆除工程昨起施工。

高公局官員表示，中豐交流道南出匝道往青埔方向銜接中豐北路，在過興南路口後配合桃園市交通局車道與標線調整，於本月6日進場拆除快慢分隔島、路面重鋪及依交通局標線設計重繪，預期可於本月中旬完成，請用路人依照現場改道指示行駛，並注意行車安全。

