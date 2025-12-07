86歲黃德成昔少年9天連慟失雙親 今「老扶老弱」盼至終老

現任林澄輝社福基金會董事長的黃德成說，其投入扶助老弱工作，受到林澄輝長老（左銅像）與其妻鄧璐德（右銅像）生前醫治麻瘋病患者的仁心有很大影響。（記者王俊忠攝）

高齡86歲的林澄輝社福基金會董事長黃德成，出身基督教家庭，年少時有從天堂墜落地獄的悲慘家境、流浪3年沒讀書；後來參加佈道會發願重回校園並考取台南神學院。曾任長榮中學校牧、南市YMCA總幹事，並結識醫治麻瘋病的長老林澄輝夫妻，看到林長老夫妻服務身障人大受感動，跟著投入服務小兒麻痺患者與弱勢長輩逾半世紀。

14歲那年，黃德成的母親與從醫的父親在短短9天內相繼因病離世，遭受巨大變故打擊，在外流浪3年沒讀書。後因教會人員給他重溫家庭的和樂及佈道會的感召，決心重拾書本，補習1年以初中同等學歷考取長榮中學；大學放棄聯考、投考台南神學院過關。他說，神莫名安排的旨意，讓他決定獻身傳道。

從1974年到2008年，黃德成擔任長達34年的台南YMCA總幹事，是他投注生命力的主要場所，初任時有感YMCA缺乏對弱勢團體的關懷，當時林澄輝長老創設的光明教養院收容一些貧困小兒麻痺者做就學與技藝訓練，聘請台南醫院醫師為患者做復健與矯正，並籌組身障社團，使YMCA踏入服務身障弱勢的行列。

隨著高齡社會到來，1997年YMCA在安平漁光島承辦台南首座老人文康中心；後來再承接南市老人居家服務工作，黃德成憶道那時照顧約300多戶失能老人，每週有幾小時居家服務關懷，後來服務觸角擴展到高雄路竹，與路竹長老教會合作關懷100多戶失能或獨居老人。儘管有居家關懷，但他發現許多老人長期關在家裡，缺少人際互動，生活能力沒有提升。

有鑑於此，黃德成於2002年創辦失智失能老人日照中心，舉辦許多復健、手工藝與學習課程，經由活潑課程與復健、讚美操等活動，提高老人參與意願，也看到延緩老化效果，讓許多長輩的黑白人生變成彩色。

黃德成說，印象最深刻的是1位原本坐輪椅失能、無法自理飲食的60歲男性到日照中心，經過3個月復健與訓練，不僅擺脫輪椅、也能自行用餐，甚至能唱歌跳舞。他認為「如果家人太雞婆，凡事都幫長輩做到好，有時反而害了長輩」。幫助長輩要有方法，隨時注意他們身心變化，適時關心與幫助，老人就不至於快速老化。

2008年黃德成從YMCA退休，同年7月林澄輝宣布由黃接任林澄輝社福基金會董事長，一路持續做扶助老弱的志業，迄今有璐德養護中心、居家服務中心與5家日照中心、1家失智照顧中心，與團隊照顧250幾戶老人。黃德成說，目前仍天天上班、天天早、晚運動，相信自己服務老弱的歲月至少能到90歲。

高齡八十六歲的黃德成（前右一）如今仍天天上班、關心受照顧的長輩們。（記者王俊忠攝）

高齡八十六歲的黃德成（右二）如今仍天天上班、關心受照顧的長輩。（林澄輝社福基金會提供）

